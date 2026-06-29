遊苗栗、帶苗栗 國際食品展「豐味苗栗」進軍海外市場

2026台北國際食品展剛落幕，苗栗縣政府攜手公館、苑裡、大湖及西湖四大農會，共同打造最具在地風情的「豐味苗栗館」，讓「豐味苗栗」品牌再次登上國際視野；縣府農業處強調，傾力打造的「豐味苗栗」品牌，也赴日本、星馬展售，盼拓展在地農產通路。

苗栗縣政府近年積極推動在地農業走向國際，去年成功將1700箱頂級有機文旦外銷至新加坡，成功插旗海外市場，也讓國際看見苗栗強大的農業實力；此次，展區以「豐味苗栗」為主題，匯聚各式農特產品與創意美食，從香氣濃郁的客家料理到新鮮甜美的草莓加工品，展現苗栗豐饒的土地與職人精神。

農業處指出，星馬地區近年已成為苗栗不可或缺的國際觀光客源，未來農業處將與文化觀光局強強聯手，配合海外推廣布局，採取「旅遊帶動人潮」策略，吸引國際旅客深入苗栗，親身體驗在地農業、客庄文化與特色產業，同時將苗栗優質農特產品與精緻伴手禮精準推向海外消費市場。

「豐味苗栗」品牌除進駐國道西湖服務區，也陸續揮軍超商、大型量販店及各級農會通路；國際舞台上更是不缺席，積極參與東京食品展、日本百貨展售等盛事，逐步擦亮苗栗農產的國際招牌。

農業處強調，此次4大農會參展品項的訂單尚未統計出來，但未來將持續以「豐味苗栗」為核心，深度整合在地農產、美食及豐富的農遊資源，透過觀光與消費場域的完美結合，成功將觀光人潮變現為滾滾商機，落實「遊苗栗、帶苗栗」的推廣理念，進一步實質帶動農民收益與地方產業升級。