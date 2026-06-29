禁廚餘養豬倒數！桃市7月起補助商用廚餘機 每台最多20萬

中央宣布2027年1月1日起為防範非洲豬瘟全面停止廚餘養豬，桃園市環保局今宣布率全國之先推出「商用廚餘機補助計畫」，自7月1日起受理大型餐飲及團膳業者申請，凡購置設計處理量達100公斤以上的商用廚餘處理設備，每台最高補助購置費用50%，並以20萬元為上限，協助業者提前因應政策轉型，降低廚餘處理成本與營運壓力。

環保局指出，本次補助對象為桃園市在地餐飲業及團膳業者，申請期間自7月1日起至11月30日止，如經費用罄將提前截止收件，呼籲有購置需求的業者盡早提出申請，完成設備建置與轉型準備。

環保局表示，商用廚餘處理設備可透過粉碎研磨、油水分離、脫水乾燥及生物分解等技術，有效降低廚餘體積與重量，減少清運頻率及後端處理負擔，同時截流油脂避免進入排水系統造成管線阻塞及產生異味；處理後的廚餘可轉化為有機培養土，落實源頭減量與資源循環再利用。

針對家戶廚餘部分，環保局表示，目前桃園市家戶產生的廚餘均由各區清潔隊沿街收運後，統一送往生質能中心，透過厭氧消化技術妥善處理，整體處理量能充足，去化無虞。

環保局呼籲民眾落實廚餘分類，瀝乾水分減輕重量，去除塑膠袋、筷子、竹籤、衛生紙等非食物雜質後，再投入垃圾車附掛的廚餘桶；至於蚌殼、大骨、椰子殼、榴槤殼等堅硬物質，或甘蔗皮、竹筍殼、玉米芯等纖維過韌的不可回收物，則請直接丟進垃圾車。

面對廚餘養豬政策退場，環保局也呼籲餐飲業及團膳業者從源頭落實廚餘減量，透過精準採購、菜單優化及精準預估備餐量，減少食材浪費，並引導民眾建立「在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少」的惜食觀念，從生產到消費各環節共同降低廚餘產生量。