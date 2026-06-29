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苗栗市全民運動館預計7月開幕 送1萬張World Gym免費體驗券

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市全民運動館預計7月開幕啟用，公所提供1萬張免費體驗運動券發送或抽獎。記者范榮達／攝影
苗栗市全民運動館預計7月開幕啟用，公所提供1萬張免費體驗運動券發送或抽獎。記者范榮達／攝影

備受期待苗栗市全民運動館預計7月開幕啟用，市公所引進World Gym世界健身事業有限公司營運主場館，提供1萬張體驗運動券免費體驗體適能重訓區設施，公所公布發送、抽獎辦法，進一步訊息將於公所官網及臉書公告。

苗栗市全民運動館區隔主場館World Gym負責營運管理，綜合羽球場由公所自營，World Gym每年繳納260萬元權利金，公所規畫提供1萬張免費體驗運動券，滾動式檢討發放辦法，鼓勵更多民眾接觸運動，主場館預定7月中旬正式啟用，開幕當天參與典禮民眾，現場領取1張體驗運動券，限量1000張。

市公所同步推出「全民動起來」運動券抽獎活動，第一波7月1日至7月7日開放網路登記，7月10日公開抽獎；第二波7月15日至7月21日開放網路登記，7月25日公開抽獎；第三波8月1日至8月7日開放網路登記，8月10日公開抽獎，網址7月1日公告在公所官網及臉書。

此外，規畫公、教、軍、警、消、醫護人員，及年滿65歲以上樂齡族專屬抽獎，7月1日至7月7日期間完成登記，即可參加7月10日抽獎活動。

暑假期間，公所特別推出「遊子返鄉運動方案」，凡設籍苗栗市且在外地就學或工作的民眾，及設籍外縣市但在苗栗就學或工作的青年，攜帶身分證及學生證，或工作證明文件，即可至綜合羽球場櫃台領取運動券，每人限領1張。

另有「運動觀光體驗方案」，苗栗市區合法旅宿住宿旅客，憑住宿證明、發票或收據，即可領取運動券，每住宿1晚可領取1次，依實際入住人數核發，最多可領取5張。

市公所指出，運動券抽獎中獎者將於開獎翌日以簡訊通知，收到通知後1個月內，攜帶身分證及相關證件至綜合羽球場領取，逾期未領視同放棄資格，每人每天限使用1張，開放時間內不限時段，建議提前24小時前預約。

全民運動館配合推出多項樂活課程優惠方案，課程體驗價每堂200元；年滿65歲以上長者更享半價優惠，每堂課程只需100元，逕洽World Gym苗栗中正館預約報名，洽詢電話037-365222。

運動 苗栗市

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