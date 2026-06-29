閒置校地變綠地 桃市兒22公園9月亮相

桃園市平鎮區兒廿二公園新建工程日前竣工，公園內設有分齡分區共融式遊戲設施，還導入雨水回收系統，蒐集基地湧水打造濕地花園作為植栽噴灌水源，營造都市生態綠網。市府工務局指出，正辦理工程驗收及遊戲場安全檢驗，預計九月對外開放。

兒廿二公園原為新生醫護管理專科學校用地，因應遷校避免土地閒置，完成都市計畫變更為兒童遊戲場用地後，回饋捐贈給市府。公園鄰近山豐國小，位處既有住宅聚落與發展中的山峰重劃區交界，肩負服務學童及周邊社區居民日常休憩的重要功能。

工務局指出，斥資二九四七萬元新建兒廿二公園，在空間規畫上，配置完善的無障礙步道、休憩座椅及夜間照明設備，以人行動線串連山豐國小與鄰近社區，落實公共空間友善可及理念。

設計同時融合生態永續概念，採現地卵石與土方平衡再利用，並廣植多樣化原生喬灌木，營造複層綠化環境與都市生物棲地；另導入雨水回收系統打造濕地花園，結合季節性植栽景觀，為鳥類、昆蟲及小型動物創造棲息空間。

工務局指出，公園完工活化山子頂地區閒置土地，未來將成為親子遊憩、環境教育及社區交流的重要據點，市府將持續精進公共建設品質。