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動保業務爆量 苗栗擴編人力、籌建中途之家

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣動物保護防疫所回應需求，規畫增加專責動保課室、九名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所回應需求，規畫增加專責動保課室、九名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣毛小孩登記數量遠超過十四歲以下人口，動物保護防疫所業務繁重，且不當虐待事件屢屢受到社會注目，近半年換了兩名所長，動保量能亟待提升。縣府規畫增加專責動保課室、九名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家，多管齊下回應需求。

苗栗縣去年底爆發公館鄉「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶事件後，今年五月又接連發生西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，及三義鄉十字弓射犬，造成一死一傷案，都受到關注。

縣長鍾東錦特別引用今年初賴清德總統出席「信賴旺旺喵喵嘉年華」，致詞所揭露全台毛小孩已經超過台灣十四歲以下的孩子，動保所擴編，增加人力、改善環境，已經是當務之急；縣府農業處整體評估場址條件、收容空間、防疫動線、動物照護品質、營運人力，及長期管理成本等面向，增建硬體並同步考量獸醫照護、人員配置、收容品質及後續認養媒合等配套。

農業處指出，苗縣毛小孩登記寵物數量九萬七三二一隻，十四歲以下人口五萬九一九二名，寵物狗超越逾六成；動防所編制三課、四十五人，規畫增設動物保護專責課室，辦理動保案件查察、遊蕩犬管制捕捉、教育宣導等業務。

此外，銅鑼鄉動物保護教育園區旁設置寵物運動公園案，工程完成設計，近期上網招標，縣府計畫引進民間具動物照護及收容經驗團體，委託辦理中途之家，正盤點適合土地。

鍾東錦 毛小孩 苗栗縣

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