苗栗遊蕩犬1年捉1228隻 「趕不上棄養繁殖」

遊蕩犬群聚增生問題嚴重，苗栗縣動物保護防疫所統計遊蕩犬去年七四○三隻，是二○二一年二點五倍，捉不勝捉。最大原因是熱區長期不當餵食造成群聚，永和山水庫甚至引來山豬搶食，通霄沿海還有保育類小燕鷗繁殖危機，但缺乏處罰規定嚇阻，動防所喊話呼籲配合。

動防所最近公告苗栗縣遊蕩犬族群現況及源頭管理執行方針，指出農業部二○一八年起每兩年辦理抽樣調查，推估遊蕩犬數量，苗栗縣二○二一年二九○五隻、二○二三年三八九二隻、二○二五年七四○三隻，數量三級跳，動防所認為遊蕩犬管理工作面臨「相當挑戰」。

動防所去年捕捉一二二八隻遊蕩犬，三大熱區在永和山水庫、竹南沿海地帶，及竹南工業區；永和山水庫一年捕捉約四百隻，仍趕不上民眾棄養、放養及繁殖速度，追車及擾民狀況嚴重。

動防所分析遊蕩犬隻群聚增生問題非單一因素，而是棄養、未絕育，及不當餵食、放養行為長期累積所致，尤其母犬繁殖能力驚人，一隻母犬一年可繁衍約廿隻幼犬，永和山水庫餵養，近來民眾數次目擊引來山豬搶食，部分山豬體型巨大，威脅公眾安全之虞。

苗栗縣自然生態學會理事長曹燕銘也提到，目前正值二級保育類野生動物小燕鷗繁殖期，有些在通霄海沿海沙灘築巢下蛋育雛，志工巡守避免遊蕩犬侵襲，六月廿六日動防所才在通霄發電廠附近放置誘捕籠，未料隔天誘捕籠就被消失。

曹燕銘說，遊蕩犬威脅生態，不是不能餵食，最主要是管理問題，疏縱或棄養、放養，群聚泛濫可能變成災害，他建議必須修法，只是餵食但不管理，必須有一定的罰則，公部門則要落實，或是委託民間團體執行，才會有效果。

動防所指出，棄養依動保法規定可處三萬元至十五萬元罰鍰，但必須確認飼主歸屬與棄養事實等，近三年僅開罰十件，餵養遊蕩犬雖有違反廢棄物清理法的疑義，但實務上也難以認定開罰。仍呼籲民眾不棄養及任意放養犬隻、不餵食遊蕩犬，並持續鼓勵認養代替購買，逐步減少遊蕩犬數量。