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桃園暑期一日職涯探索營 帶青年走進企業認識趨勢

中央社／ 桃園28日電

桃園青年事務局今天表示，市府在暑假推出「暑期一日探險體驗營」，安排青年走進企業體驗科技、生技、智慧農業等產業，協助探索職涯方向，並認識未來產業發展趨勢。

桃園市政府青年事務局發布新聞稿表示，7月體驗營將於9日、15日及22日分別參訪研華AIoT智能共創園區及南亞塑膠工業公司、源鮮智慧農場及宏亞食品公司、葡萄王生技及昶捷物流，並安排企業主管分享交流；8月預計邀請欣興電子、景碩科技、華城電機、時碩工業及IKEA宜家家居等企業參與，涵蓋半導體、電子、機電、智慧製造及零售服務等領域。

青年事務局局長侯佳齡指出，職涯探索不僅是認識職業名稱，更重要的是透過實際體驗了解工作內容及產業趨勢，今年上半年，青年局已結合大專校院與在地企業，完成半導體、智慧製造、運動產業及零售服務等多元職場體驗，提供青年提早接軌職場機會。

青年局說明，透過職涯課程、企業參訪、職場體驗及職涯諮詢等多元服務，陪伴應屆畢業生或轉職青年迎接職場，活動開放15歲至35歲青年報名，民眾可至線上平台「求職應援 相約桃園」網站報名職涯諮詢、瀏覽職缺，更多暑期職涯探索活動及最新消息，可至青年事務局官網及臉書（Facebook）粉絲專頁。

青年 職涯 桃園

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