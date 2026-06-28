竹縣湖口波羅汶溪護岸崩塌 楊文科：投入千萬災後復原

日前強降雨趨緩，新竹縣政府持續全力協助各鄉鎮市復原工作，新竹縣長楊文科今會同湖口鄉長吳淑君、新竹縣議員何建樺及湖口鄉民代表會副主席翁紹軒等人到湖口鄉波羅汶溪護岸崩塌一案現場實地勘查，他說，已決定全力相挺，投入約1000萬元經費，針對受損嚴重的駁坎與道路進行全面性安全修復與加固，務必讓鄉親在通勤出入時更加安全。

工務處長戴志君表示，本案復建改善工程，預計施作項目包括護岸、矮牆及路面改善。除了修復崩塌範圍外，也會將後段基礎呈現掏空的舊式三明治擋土牆一併重建，整體新建混凝土擋土牆進行加強，總長度約74公尺，概估需1000萬元的經費；至於前段舊式擋土牆會再進一步研擬考量。

吳淑君說明，此次發生崩塌的河川為縣管河川「波羅汶溪」，而受損道路則屬湖口鄉道，公所在事發第一時間通報縣府，目前已先請廠商進行搶救。感謝縣府全力支持與重視，並立即評估整條河川未來復舊工程預算將近1000萬元，展現施政效率趕赴現場，協助地方進行整體後續規畫與評估。

此外，針對媒體關切新豐鄉、新埔鎮的傷亡災情，楊文科指出，有關新豐鄉不幸罹難事件的具體死因，目前已進行司法調查，交由檢察官與法醫做出最終認定，罹難者是新竹縣的鄉親，縣府一定會全力協助家屬渡過難關。至於新埔鎮落水民眾的搜救進度，雖然截至目前為止尚未傳回進一步的消息，但搜救行動絕不放棄，持續全力搜尋。