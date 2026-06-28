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中華玄門總會連續三年桃園辦祈福法會 張善政祈願平安順遂

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中華玄門總會連續三年在桃園辦祈安錫福法會。圖／桃園市政府新聞處提供
中華玄門總會連續三年在桃園辦祈安錫福法會。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席中華玄門總會桃園祈安錫福法會齋天祈福科儀，並表示中華玄門總會多年來於全台辦祈福法會，祈願風調雨順、地方平安，桃園已連續三年舉辦，期盼透過宗教力量安定人心，並期待明年持續在同一場地舉辦，讓祝福年年延續，庇佑桃園平安發展。

張善政指出，法會能順利舉辦，有賴企業界熱心支持與贊助，他代表市府表達誠摯感謝。桃園正穩健推動各項公共工程與民間建設，市府也持續完善基礎建設及公共服務，期盼藉由此次法會，祈求市政推動順利、市民平安幸福，為桃園未來發展注入更多正向力量。

民政局表示，法會26日至28日舉行，依循傳統道教科儀為桃園市政及市民祈福，祈願市政順遂、市民安居樂業。活動也結合公益關懷，設置關懷諮詢專區及提供餐食協助弱勢家庭，展現宗教團體關懷社會、撫慰人心的正向力量。

桃園市議會議長邱奕勝、議員劉曾玉春、中華玄門總會大總理玄宏仁、總會長葉秋吉、執行總會長陳宗正與市府多位局處長都出席祈福活動。

桃園市長張善政（中左）、議長邱奕勝（中右）參加中華玄門總會桃園祈安錫福法會齋天祈福科儀。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長張善政（中左）、議長邱奕勝（中右）參加中華玄門總會桃園祈安錫福法會齋天祈福科儀。圖／桃園市政府新聞處提供

張善政 桃園 法會

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