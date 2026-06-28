桃園復興綠竹筍評鑑、創意料理競賽 帶動拉拉山暑假美食觀光

桃園市復興區盛夏名產除了拉拉山水蜜桃，綠竹筍因高品質也受遊客喜歡，公所與復興區農會、農業局攜手今年綠竹筍評鑑及創意料理競賽成績揭曉，區長蘇佐璽歡迎大家到拉拉山選購、品嘗在地農產美食。

復興區公所表示，桃園市竹筍種植面積約599公頃，復興區就占136公頃，是最核心的主產地。每年6月至9月逢綠竹筍產季，此時的竹筍口感最為鮮美、清脆，為了深化大眾對復興竹產之美的認識，區公所與農會今年精心規畫由淺入深的竹產業系列推廣活動，帶動地方觀光與農產經濟。

系列活動包括4月帶遊客深入山林，體驗採筍，5月在地美學，竹藝造景，結合裝置藝術，展現竹材的工藝美學，6月評鑑與創意料理競賽，將活動推向最高潮，展現竹產業的多元經濟價值。

區公所表示，今年的綠竹筍評鑑規格高，邀請桃園區農業改良場的專業團隊，針對竹筍的外觀、甜度、柔嫩度等指標嚴格且高標準盲測評分；創意料理競賽匯聚各路大廚與料理高手，將復興區在地特產、泰雅文化融入擺盤與調味，驚艷全場。

復興區長蘇佐璽強調，每年的評鑑與料理競賽，不僅能激勵農友相互切磋、精進栽種技術，確保復興綠竹筍的頂級品質；更透過廚藝高手的精湛創意，成功開創竹筍料理的無限可能。

綠竹筍評鑑大賽農友邱鳳英拿下今年綠竹筍王、甜度王蔡富元，特優姚進昌、李添丁、江慶泰，優等：江胡美華、邱徐秀金、劉秀嫚、林永添、李秀玉、邱進、黃文達

綠竹筍創意料理競賽最佳綠竹筍料理大師（金質獎）為錦發農場的「雙竹宴」、最佳技巧獎（銀質獎）鄭家梅 「夏日筍光粼粼」、最具創意獎（銅質獎）滷之香 「綠筍榴槤冰沙」、最佳視覺呈現獎LokahSu藝文餐廳 「炙烤綠竹筍蔬菜拼盤、綠竹筍水蜜桃鮮果雞絲小米餅」、健康之星（特色獎）三民里隊 「筍之戀」

區長蘇佐璽、復興區農會總幹事高理忠、農業局長陳冠義恭喜所有獲獎者，並感謝每一位熱情參與的選手與民眾。活動在濃郁的筍香與豐沛的泰雅文化氛圍中圓滿落幕，歡迎全國民眾相約親友到桃園復興區，開啟一場舌尖上的鮮筍之旅。

綠竹筍烹調的美食有泰雅文化風味。圖／復興區公所提供

水蜜桃也融入綠竹筍佳餚。圖／復興區公所提供

復興區公所、復興區農會合作推動在地農產品及融入文化創意。圖／復興區公所提供