閒置校地大變身 桃市平鎮兒22公園完工 濕地花園成亮點

桃園市平鎮區兒22公園新建工程日前竣工，目前辦理工程驗收及遊戲場安全檢驗，預計9月正式對外開放。市府工務局表示，公園基地面積約0.35公頃，設置分齡分區共融式遊戲設施，盼提供2至12歲兒童及各年齡層民眾安全、舒適的活動空間。

兒22公園原為新生醫護管理專科學校用地，因應該校遷校避免土地閒置，完成都市計畫變更為兒童遊戲場用地後，回饋捐贈給桃園市府。公園鄰近山豐國小，位處既有住宅聚落與發展中的山峰重劃區交界，肩負服務學童及周邊社區居民日常休憩的重要功能。

工務局表示，在空間規畫上，公園配置完善的無障礙步道、休憩座椅及夜間照明設備，並以友善人行動線串聯山豐國小與鄰近社區，不僅提升學童通學安全，也便利居民步行前往，落實公共空間友善可及理念。

設計同時融合生態永續概念，採現地卵石與土方平衡再利用，減少土石方外運及碳排放，並廣植多樣化原生喬灌木，營造複層綠化環境與都市生物棲地；另導入雨水回收系統，蒐集基地湧水打造濕地花園作為植栽噴灌水源，並結合季節性植栽景觀，為鳥類、昆蟲及小型動物創造棲息空間，構築都市生態綠網。

工務局表示，兒22公園新建工程總經費約2947萬元，由湧泉景觀顧問有限公司設計監造、友騰景觀工程有限公司施工。工務局表示，公園完工活化山子頂地區閒置土地，未來將成為親子遊憩、環境教育及社區交流的重要據點，市府將持續精進公共建設品質。