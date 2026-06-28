議員憂禁廚餘養豬衝擊 竹市府：積極推黑水虻與跨縣市合作應對

中央明年將全面禁止廚餘養豬，新竹市議員廖子齊指出，原由民間養豬業者收運的廚餘，屆時將全數回流至市府處理，每日常態處理量將飆升至30公噸以上，竹市的廚餘量能，撐得住嗎？建議市府應擴增硬體設備，並同步落實「源頭減量」；對此，市府表示，正建置黑水虻廚餘處理廠房及設備，陸續提升處理量。

新竹市環保局說明，廚餘今年每月收運量，社區、住家廚餘約280公噸；學校約140公噸，其中約80公噸交畜牧場、約60公噸交環保局；機關（新竹監獄）約50公噸，全數交畜牧場；事業廚餘約570公噸，其中約430公噸交畜牧場、約140公噸交環保局。

環保局表示，今年每日交付環保局的廚餘約16.5公噸，其中約12公噸採高效堆肥處理，約4.5公噸採衛生掩埋。環保局應對未來廚餘全面禁止養豬規定，已在建置黑水虻廚餘處理廠房及設備。

其中，第一期工程預計於近期建置完成，以達到10公噸處理量能；第二期工程規劃新增每日24公噸處理量，並包含第一期設備搬遷至新廠房作業，預計於明年6月完工，屆時新竹市廚餘自主處理量能可提升至每日約36公噸。

但在第二期廠房及設備完工前，環保局說，現階段每日仍有約13公噸處理缺口，已與其他縣市洽談跨縣市處理量能調度機制，超出既有處理能力的廚餘將送至其他縣市生質能源處理廠進行厭氧發電，以回收能源並落實資源循環，並同時推動廚餘源頭減量工作。

廖子齊說，明年全面禁止廚餘養豬後，環保局系統每日要消化超過30公噸的廚餘，這是非常驚人的數字。市府年初雖提出廚餘來源數據，但對細項來源的掌握仍不夠精準。

廖子齊指出，竹市學校營養午餐每個月的廚餘量便高達100公噸以上。市府預計於今年8月起推行免費營養午餐政策，市民普遍擔憂隨之而來的剩食量將大幅增加，卻未見市府提出具體的因應策略。經調閱各校「午餐工作推行委員會」會議紀錄，發現多數學校並未進行剩食的紀錄與檢討。

廖子齊說，她要求市府應精準掌握各類廚餘數據，包含屬一般廢棄物機關、學校、社區、夜市等廚餘，並分類檢討，教育處未來也必須將「剩食檢討」納入各校午餐委員會討論項目，確實記錄並公告每日剩食數據，同時推動學生的剩食去向教育。