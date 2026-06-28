醫病之間／南勢醫院 專業「毛力」介入治療

大千醫療社團法人南勢醫院打破精神復健的沉悶僵局，宣布將陪伴犬納入精神科職能治療團體課程，由受過專業訓練的「毛力」介入，協助憂鬱症、社交恐懼症及受認知障礙所苦的學員，在無條件的陪伴中緩解焦慮、重建社交信心。

南勢醫院精神科主任何仁琦說，許多長期受情緒疾病困擾的學員，往往對「與人溝通」感到精疲力竭，而從神經科學角度來看，狗狗的陪伴不具審判性，且動物輔助治療在國際間已有豐富研究，撫摸狗狗不僅能促使大腦分泌荷爾蒙「催產素」幫助建立信任與幸福感，也能降低荷爾蒙「皮質醇」濃度，達到穩定自律神經效果。

「陪伴犬是極佳的治療媒介。」南勢醫院職能治療科組長湯瑋峪解釋，治療師團隊特別設計「梳毛」、「指令互動」或「帶領散步」等活動，讓學員在無壓力狀態下，自然練習手眼協調與口語表達。過去許多對復健課程興致缺缺的學員，如今因期待與陪伴犬「饅頭」及「叉燒」這二隻貴賓犬見面，出席率與主動參與度都大幅提升。

憂鬱症患者「小安（化名）」曾將自己關在家中長達半年，與陪伴犬「饅頭」進行八周療程後，狀況逐漸好轉，「有一種被需要的感覺，讓我找回了生命的一點光亮」。

院長洪國翔強調，精神科治療目標除穩定疾病生理症狀，更重要的是協助學員重建與社會的連結。院方已將陪伴犬輔助治療執行於精神科病房與日間留院，未來將持續精進相關課程，透過動物與人之間最純粹的共鳴，讓醫療不再只是冰冷的藥物與檢查，讓「毛團隊」成為精神醫療團隊中不可或缺的溫暖夥伴。