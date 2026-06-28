竹北六家火車站高架橋下 打造滑板場

台鐵六家火車站高架橋下空間閒置已久，地方及民代長年爭取活化利用，新竹縣政府與台鐵開會溝通，近日傳出好消息。新竹縣教育局表示，將以租賃方式取得十年土地使用權，考量行車安全，將朝滑板場等極限運動場地設計。

新竹縣議員林禹佑表示，台鐵在竹北多採高架設計，橋下空間僅部分規畫停車場，其他多為裸露泥地閒置，每逢強風吹拂便塵土飛揚。他三月曾與教育局、台鐵現勘，希望能活化為運動場域，台鐵原則同意縣府使用，但考量球體飛入軌道可能影響列車通行，不開放作為球類運動場地。

教育局回應，六家火車站下方滑板場規畫已有新進展。縣府日前與台鐵會談後，台鐵同意以無償租賃方式提供土地，租期為十年，已經將租約送交台鐵審核，審核通過即可簽約。

縣府將同步規畫經費需求，預計七月編列預算時納入相關經費，打造完善的戶外滑板運動空間。

教育局表示，近年特色公園已逐漸普及，隨著孩子成長，運動需求也會改變，因此後續將與工務處合作盤點可利用空間，研議增設更多戶外運動場域。各公園若有適當空間，也將評估增設籃球場、網球場等運動設施，提供不同年齡層孩童及青少年使用。