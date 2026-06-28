桃開闢公車新路線 接駁串聯三鶯線

新北捷運三鶯線即將通車，桃園市政府卅日新闢「２６７八德—捷運鶯桃福德站」公車，並於七月一日起調整「１０３Ａ桃園—捷運鶯桃福德站」公車，打造完善大眾運輸網路，未來桃園民眾想到雙北將有更多選擇。

桃園市交通局指出，新闢「２６７」公車由統聯客運營運，路線從八德區溪濱公園出發，沿途行經建德路、豐德路、中山路、建國路、介壽路、義勇街及和強路，停靠大站包括八德轉運站、捷運三鶯線鶯桃福德站和台鐵鳳鳴火車站全程採循環線營運模式，每日營運十二班次。該路線將先試辦為期三個月，期滿視營運情況調整。

「１０３Ａ」公車則由桃園客運營運，其與現行「１０３」公車路線雷同，差異在於新增停靠捷運三鶯線鶯桃福德站，目前規畫平日四班次、假日三班次。

交通局長張新福表示，以往八德民眾想到雙北，多半搭乘７１３、７１５、７１６和７１７等路線公車前往捷運永寧站再轉乘，新闢接駁路線上路後，民眾多一個選擇，等車或通勤時間可望在縮短，生活更加便利。

交通局表示，新路線收費比照桃園市區公車，路線除適用ＴＰＡＳＳ通勤月票方案，民眾持桃園市民卡乘車也享基本票價「買一送一」優惠。

另，桃園市政府積極推「新桃園幹線公車計畫」，ＢＲ萬壽幹線七月起平日尖峰時段將加密至十到十五分鐘一班，桃園高鐵幹線平日尖峰也將提升至十五到廿分鐘一班，另預計七月下旬推出「１３龍壽南竹幹線」及「北環線」，強化桃園公共運輸服務。