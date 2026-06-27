竹北六家火車站台鐵橋下滑板場露曙光 台鐵同意租地10年

新竹縣竹北高鐵站、台鐵橋下空間多數閒置，縣議員林禹佑指出，今年3月教育局會同台鐵及公所現勘，台鐵原則同意提供縣府規畫使用，但考量行車安全，不開放作為球類運動場地，建議規畫滑板場或越野自行車等極限運動設施，補足青少年運動空間。教育局表示，已朝此方向規畫，並著手撰寫計畫書，完成後將送台鐵審核。

林禹佑表示，竹北位於高鐵站旁的台鐵橋下空間大多閒置，除部分規畫為停車場外，其餘多為裸露泥地，每逢強風吹拂便塵土飛揚。他長期關注此狀況，今年3月教育局會同台鐵及竹北市公所前往現勘，台鐵原則同意提供縣府規畫使用，但考量球類活動恐有球體飛入鐵軌影響行車安全，因此不開放作為球類運動場地。建議，可善用廣大空間規畫極限滑板場或越野自行車等極限運動設施，不僅符合場地條件，也能補足青少年運動空間不足。

此外，林禹佑關注青少年的運動區域，他觀察到雖然竹北國民運動中心有增加幾個網球場，但竹縣有許多場域可運用，也可結合鄉鎮市公所來做，甚至在特色公園中增設運動場域規畫。

新竹縣政府教育局回應，六家火車站下方滑板場規畫已有新進展。縣府日前與台鐵會談後，台鐵已正式回覆計畫書，同意以無償租賃方式提供土地使用，租期為10年。目前已將租約送交台鐵審核，待審核通過後即可簽約。縣府將同步規畫經費需求，預計於7月編列預算時納入相關經費，打造完善的戶外滑板運動空間。

此外，教育局表示，未來若各公園有適當空間，也將評估增設籃球場、網球場等運動設施，提供不同年齡層孩童及青少年使用。由於近年特色公園已逐漸普及，隨著孩子成長，運動需求也會改變，因此後續將與工務處合作盤點可利用空間，研議增設更多戶外運動場域。