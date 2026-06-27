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新埔國中修復估逾5千萬 新竹縣府啟動災準金爭中央補助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新埔國中昨天因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。圖／新竹縣府提供
新埔國中昨天因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。圖／新竹縣府提供

受強降雨影響，新竹縣部分地區傳出災情。新竹縣長楊文科今上午率領縣府相關局處勘查，也針對新埔國中邊坡崩塌、洪水灌進校園案做出緊急指示，要求各單位以「救人第一、搶修優先」為最高原則，動員所有資源協助地方復原。 

新埔國中學校後方邊坡擋土牆因不敵雨水沖刷發生崩塌，大量洪水及土石瞬間灌進校園，導致一樓教室、操場及地下室淹水嚴重。在實地查看受損結構後，楊文科強調，必須在安全無虞的前提下，以最快速度恢復校園環境，確保周一師生重返校園時的絕對安全。

教育局長蔡淑貞說，因為強降雨來得非常迅速，導致新埔國中的校園整個被洪水淹沒，教育局在第一時間緊急向中央申請搶修經費，感謝中央展現極高效率，在3小時內快速核定撥付300萬元，讓校方優先進行緊急搶修。

蔡淑貞說，首要任務是針對校內圍牆邊基座已被土石掏空、有倒塌風險的的樹木進行優先移除，以免倒塌威脅居民與師生安全；同時，針對因積水及淤泥可能引發的病媒蚊孳生問題，也立即委請清潔公司進場做全面環境清理消毒，確保孩子們在下周一返校上課時，能有乾淨、衛生且安全的校園。

 至於後方崩塌擋土牆以及活動中心受損的部分，教育局將儘速請結構技師進場安全鑑定並整體評估地質與修繕工程。根據學校目前初步評估，整體修繕經費至少高達5000萬元以上；這部分後續除由縣府自身災害準備金因應外，也會持續向中央爭取經費補助，全力投入校園復原工作，讓學生在安全的環境學習。

新埔國中學校後方邊坡擋土牆因不敵雨水沖刷發生崩塌，大量洪水及土石瞬間灌進校園。圖／新竹縣政府提供
新埔國中學校後方邊坡擋土牆因不敵雨水沖刷發生崩塌，大量洪水及土石瞬間灌進校園。圖／新竹縣政府提供

目前地下室仍淹水，廠商緊急抽水中。圖／新竹縣政府提供
目前地下室仍淹水，廠商緊急抽水中。圖／新竹縣政府提供

楊文科 新竹 淹水

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