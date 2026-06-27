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桃市115年度龜山區原住民族豐年祭 王副市長：持續傳承文化、推動地方發展
桃園市副市長王明鉅今（27）日上午前往龜山區，出席「龜山區－115年度桃園市原住民族豐年祭活動」。王副市長表示，原住民族豐年祭不僅是歲時祭儀，更是文化傳承的重要場域，透過祭儀、歌舞及族人交流，凝聚族群情感，延續珍貴的語言、文化與傳統智慧，也讓更多市民認識原住民族多元豐富的文化內涵。市府將持續支持各區辦理豐年祭活動，讓原住民族文化持續扎根、世代相傳。
王副市長指出，市府十分重視原住民族各項發展需求，持續推動文化保存、健康照護、交通建設、教育資源、婦幼福利及就業服務等政策。未來市府也將透過原民局及市府各局處攜手合作，積極回應族人需求，打造更友善、多元共融的生活環境，促進原住民族文化永續發展。
原民局表示，龜山區原住民族豐年祭是桃園市重要的年度原民文化盛事，今（115）年以「HO HAI YAN」為主題，共集結19個原住民族社區、約1000位族人及市民朋友熱情參與，規劃傳統報訊、祈福祭儀、舞蹈展演及文化市集等系列活動，充分展現原住民族深厚且多元的文化底蘊，也促進社會大眾對原住民族文化的認識與理解。
今日包括立法委員林倩綺、市議員王仙蓮、楊進福、張秀菊、市府原民局長巴奈．母路（Panay Mulu）、龜山區長張嘉平、龜山區總頭目劉定國等均一同出席。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市115年度龜山區原住民族豐年祭 王副市長：持續傳承文化、推動地方發展
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