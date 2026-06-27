快訊

世足賽／伊朗落入「分組3卡位」 送塞內加爾晉級、南韓拉最終警報

悲！留學生陳屍澳洲街頭近1周 逾10萬人次經過竟無人發現

五分埔商圈路面塌陷巨坑！蔣萬安視察「預防性撤離8戶」

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨致步道濕滑 蘆竹農遊趣、羊稠步道甲蟲季取消另公告時間

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
「桃園蘆竹農遊趣」後續活動資訊，將視天候及場地狀況另行公告。圖／桃園市農業局提供
「桃園蘆竹農遊趣」後續活動資訊，將視天候及場地狀況另行公告。圖／桃園市農業局提供

受颱風米克拉外圍環流及連日豪雨影響，桃園市多處山區及戶外場域地面泥濘、步道濕滑。桃園市政府農業局經審慎評估活動場地安全及天候狀況，取消27日舉辦的「2026桃園蘆竹農遊趣」開幕式，以及「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」系列活動。

農業局表示，「2026桃園蘆竹農遊趣」原訂27日上午10時在蘆竹區坑子溪遊客中心舉行開幕式；另由羊稠社區發展協會、羊稠里辦公處、蘆竹區公所及桃園市農業局共同辦理的「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」活動，因步道受豪雨影響濕滑泥濘，考量民眾行走安全，也同步取消活動。

農業局指出，羊稠步道甲蟲季開幕活動將順延一周，預計於7月5日辦理；至於「桃園蘆竹農遊趣」後續活動資訊，將視天候及場地狀況另行公告。

農業局提醒，近期受豪雨影響，山區步道及戶外場域環境仍存在安全風險，呼籲民眾本週避免前往相關活動地點及山區步道，並持續留意中央氣象署最新天氣資訊及主辦單位公告，共同維護自身安全。

相關活動資訊可至「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢，或洽詢各活動聯絡窗口：「桃園蘆竹農遊趣」請洽活動小組林小姐（0938-310109）或桃園市政府農業局張科長（0919-071672）；「羊稠步道甲蟲季」請洽羊稠里長（0932-932026）或桃園市政府農業局謝科長（0910-175836）。

豪雨 桃園

延伸閱讀

大雨炸裂富國路二段 張桂綿急通報籲用路人改道

森遊竹縣動物派對開跑 10條特色步道集章抽運動相機

豪雨釀災 賴總統：國軍投入救災籲民眾避免赴山區溪邊

豪雨炸竹縣！7校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

相關新聞

豪雨致步道濕滑 蘆竹農遊趣、羊稠步道甲蟲季取消另公告時間

受颱風米克拉外圍環流及連日豪雨影響，桃園市多處山區及戶外場域地面泥濘、步道濕滑。桃園市政府農業局經審慎評估活動場地安全及天候狀況，取消27日舉辦的「2026桃園蘆竹農遊趣」開幕式，以及「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」系列活動。

影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

受豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

停班課挨轟慢半拍 楊文科：災情急、兼顧期末考與竹市平衡

新竹縣長楊文科昨日上午先授權各鄉鎮市公所及學校首長自行決定是否停止上班上課，隨後又宣布自中午12時起全縣停班停課，引發外界批評。對此，楊文科今天回應強調，停班課是「非常難決定的事情」，縣府始終以民眾安全及整體利益為優先考量。

雨勢干擾「即將成真」火舞、明華園 紙風車劇團 演出 改期時間出爐

近日豪雨不斷，原定今晚演出的紙風車劇團親子舞台劇「寶莉回家」延期，2026桃園閩南文化節原定今明2天在陽光劇場舉辦「日出‧千塘」傳統技藝匯演與明華園歌仔戲「劉全進瓜」，文化局考量安全與舞台呈現效果，今宣布前者改到30日晚間7時30分演出，後者調整至7月2日晚間7時30分舉行。

中興、清華攜手 研發太空望遠鏡

國立中興大學與清華大學等台日十三個產學研單位合作研發的立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，六月十二日搭日本H三運載火箭六號成功升空，未來將以高精度觀測宇宙可見光背景輻射，尋找困擾天文學界多年的「超額光」來源，為解開宇宙演化之謎提供重要觀測證據。

福利加碼 桃議員促敬老卡放寬使用

桃園市敬老愛心卡每月八百點，可搭乘大眾運輸、折抵運動場館門票，點數沒用完就歸零，無法累計到下個月，多名議員見雙北擴大使用範圍，並推動累積點數，促桃市府快跟進。民進黨桃園市長參選人黃世杰也主張加碼。桃市府持保守態度，表示還在研議新的補助辦法，將朝照顧就醫長者營養補助方向規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。