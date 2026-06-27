豪雨致步道濕滑 蘆竹農遊趣、羊稠步道甲蟲季取消另公告時間

受颱風米克拉外圍環流及連日豪雨影響，桃園市多處山區及戶外場域地面泥濘、步道濕滑。桃園市政府農業局經審慎評估活動場地安全及天候狀況，取消27日舉辦的「2026桃園蘆竹農遊趣」開幕式，以及「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」系列活動。

農業局表示，「2026桃園蘆竹農遊趣」原訂27日上午10時在蘆竹區坑子溪遊客中心舉行開幕式；另由羊稠社區發展協會、羊稠里辦公處、蘆竹區公所及桃園市農業局共同辦理的「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季10年有成感恩同行」活動，因步道受豪雨影響濕滑泥濘，考量民眾行走安全，也同步取消活動。

農業局指出，羊稠步道甲蟲季開幕活動將順延一周，預計於7月5日辦理；至於「桃園蘆竹農遊趣」後續活動資訊，將視天候及場地狀況另行公告。

農業局提醒，近期受豪雨影響，山區步道及戶外場域環境仍存在安全風險，呼籲民眾本週避免前往相關活動地點及山區步道，並持續留意中央氣象署最新天氣資訊及主辦單位公告，共同維護自身安全。

相關活動資訊可至「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢，或洽詢各活動聯絡窗口：「桃園蘆竹農遊趣」請洽活動小組林小姐（0938-310109）或桃園市政府農業局張科長（0919-071672）；「羊稠步道甲蟲季」請洽羊稠里長（0932-932026）或桃園市政府農業局謝科長（0910-175836）。