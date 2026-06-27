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雨勢干擾「即將成真」火舞、明華園 紙風車劇團 演出 改期時間出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影

近日豪雨不斷，原定今晚演出的紙風車劇團親子舞台劇「寶莉回家」延期，2026桃園閩南文化節原定今明2天在陽光劇場舉辦「日出‧千塘」傳統技藝匯演與明華園歌仔戲「劉全進瓜」，文化局考量安全與舞台呈現效果，今宣布前者改到30日晚間7時30分演出，後者調整至7月2日晚間7時30分舉行。

紙風車劇團原定今晚在桃園市龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因天候因素延到7月5日晚間7時舉行。

「日出‧千塘」是為今年閩南文化節全新編排戲碼，邀請到剛在國際選秀節目大放異彩的即將成真火舞團擔綱，與國立體育大學舞龍隊、宋坤傳藝、神創藝術、普琈門樂團等團隊合作，準備帶給民眾火舞、武術與特技的視覺饗宴；「劉全進瓜」則是講述唐朝秀才因懷才不遇借酒澆愁，最終鑄下大錯，後來為尋回妻子展開奇幻旅程。

紙風車「寶莉回家」則以神話故事出發，並將颱風擬人化，講述颱風如何形成、結構在南北半球有何差異，介紹熱帶低氣壓、輕颱、中颱與強颱，以及對環境可能造成何種威脅與幫助，寓教於樂深受親子喜愛。

紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影

紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂今晚在桃園龍潭運動公園演出親子舞台劇「寶莉回家」，因雨延到7月5日舉行。記者陳俊智／攝影

紙風車 明華園 文化局

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國立中興大學與清華大學等台日十三個產學研單位合作研發的立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，六月十二日搭日本H三運載火箭六號成功升空，未來將以高精度觀測宇宙可見光背景輻射，尋找困擾天文學界多年的「超額光」來源，為解開宇宙演化之謎提供重要觀測證據。

福利加碼 桃議員促敬老卡放寬使用

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