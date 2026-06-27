難叫車 愛心計程車僧多粥少

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市府表示，預計十一月在桃園市民卡ＡＰＰ推出獨立叫車系統，提升叫車成功率。（示意圖）。本報資料照片
桃園市府表示，預計十一月在桃園市民卡ＡＰＰ推出獨立叫車系統，提升叫車成功率。（示意圖）。本報資料照片

桃園市敬老愛心卡核發至今超過四十一萬張，雖能搭乘大眾運輸工具，但長輩最常用的愛心計程車至今仍供不應求，叫不到車已成常態，民代促增加誘因吸引更多人服務。市府表示，預計十一月在桃園市民卡ＡＰＰ推出獨立叫車系統，提升叫車成功率。

無黨籍桃園市議員于北辰指出，桃園愛心計程車原受限車籍，今年初服務量能停留在三千多輛，市府為解決僧多粥少情形，今年四月納入北北基計程車籍提供服務，號稱有一點六萬輛，但實際在桃園服務的車輛未因此增加，司機不會為了賺桃園的錢，特地從外縣市跑來，叫不到車仍是常態。

于北辰表示，計程車司機不願加入愛心計程車服務除了誘因不夠，車資撥款程序繁瑣冗長也是關鍵問題。

民眾現在刷敬老愛心卡搭車，車資必須先經過市府審核，市府撥款給車行後，再由車行交給司機，一來一往動輒要一天時間，有些人覺得街頭排班載客拿現金比較實際，放棄此客群。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，目前可刷桃園敬老愛心卡的計程車隊眾多，但缺乏整合統籌，民眾想叫車得一家家致電詢問，以致媒合效率不佳。市府正在研發獨立叫車系統，未來民眾只要提一次需求，就能同時跟眾多車隊配對，提升叫車成功率。此系統也將適用一生好運卡叫車服務，且一生好運卡服務對象較少，資料串接較快，預計十月就會上路。

桃園市交通局表示，敬老愛心卡叫計程車不易，有部分原因是叫車時間與上下班通勤尖峰重疊，服務量能本來就非常有限。桃園今年初愛心計程車約三千輛，目前已提升到三千八百輛，會再檢討設法提升量能。

計程車 于北辰 北北基

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難叫車 愛心計程車僧多粥少

桃園市敬老愛心卡核發至今超過四十一萬張，雖能搭乘大眾運輸工具，但長輩最常用的愛心計程車至今仍供不應求，叫不到車已成常態，民代促增加誘因吸引更多人服務。市府表示，預計十一月在桃園市民卡ＡＰＰ推出獨立叫車系統，提升叫車成功率。

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