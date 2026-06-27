福利加碼 桃議員促敬老卡放寬使用

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀／桃園報導
桃園市敬老愛心卡每月800點，可搭乘大眾交通工具與折抵運動場館門票，桃園市議會無黨聯盟今呼籲市府擴大使用範圍與放寬使用期限。記者陳俊智／攝影
桃園市敬老愛心卡每月800點，可搭乘大眾交通工具與折抵運動場館門票，桃園市議會無黨聯盟今呼籲市府擴大使用範圍與放寬使用期限。記者陳俊智／攝影

桃園市敬老愛心卡每月八百點，可搭乘大眾運輸、折抵運動場館門票，點數沒用完就歸零，無法累計到下個月，多名議員見雙北擴大使用範圍，並推動累積點數，促桃市府快跟進。民進黨桃園市長參選人黃世杰也主張加碼。桃市府持保守態度，表示還在研議新的補助辦法，將朝照顧就醫長者營養補助方向規畫。

桃園敬老卡每點抵扣一元，可搭台鐵、機捷、桃園市區公車、計程車等，國民運動中心可抵扣入場費，市府今年調高台鐵補助車資、開放YouBike電輔車租借，但當月未用完即歸零。長者抱怨「要請客就大方點」，新竹市敬老卡能採買生活物資，雙北也打算跟進，見其他縣市加碼又放寬使用範圍，感覺桃園「矮人一截」。

桃園市議會無黨聯盟總召段樹文與多名議員呼籲，市府應重視長者福利，敬老愛心卡每月應開放四百點，用於購買民生物資與營養品，點數每月歸零機制應改為累計半年再歸零。

黃世杰提出競選政見，他加碼敬老愛心卡提高到每月一千二百點，可累積至年底，擴大使用範圍至超商、超市、農漁會、特約醫院及健保藥局，讓敬老卡變好用，可貼近生活、照顧長輩。

「絕非想省錢，長輩能用完最好。」張善政曾表示，敬老愛心卡點數應發揮政策引導作與雪中送炭效果，除了目前福利，市府也正朝「照顧就醫長者營養補助」方向研議。社會局長陳寶民表示，新辦法由衛生局規畫、社會局編預算，預計下周開會討論，即可確定初步計畫，再由市長決議。

社會局表示，敬老愛心卡為非法定社會福利，每年支出不斷增加，已被審計處列檢討項目，如果每人每月增加一百點支出，市府全年就須多支出四點八億元預算，依目前規定不能累計；至於開放採買民生物資，市府評估，桃園每年三節及重陽敬老禮金合計一萬元，足以支應長輩採買需求。

敬老卡 黃世杰 機捷

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難叫車 愛心計程車僧多粥少

桃園市敬老愛心卡核發至今超過四十一萬張，雖能搭乘大眾運輸工具，但長輩最常用的愛心計程車至今仍供不應求，叫不到車已成常態，民代促增加誘因吸引更多人服務。市府表示，預計十一月在桃園市民卡ＡＰＰ推出獨立叫車系統，提升叫車成功率。

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