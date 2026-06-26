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豪雨狂炸新竹棒球場未積水掀熱議 網友大讚排水超好

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads
新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads

新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，網友拍攝影片分享，只見場地排水順暢，貼文曝光後引發熱議，不少網友留言肯定排水改善，也有人將成果歸功於市府整建工程。

新竹市今天上午7時至9時雨勢最劇烈，新竹氣象站1小時最大雨量達74.5毫米，24小時累積雨量328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄。東區測站累積231.5毫米，更創2004年設站以來新高。市府指出，此次短時間強降雨已超過側溝設計容量，全市共有3處測站時雨量超過50毫米，並與約93%的積淹水通報位置相符。

不過，有民眾拍攝整建中的新竹市立棒球場現況，從高處俯瞰可見球場雖持續降下大雨，但場地未見大面積積水，畫面在網路曝光後，引發不少網友討論，有人將成果歸功於市府，留言稱：「高虹安改善得不錯」、「那個副市長是專業的」。

也網友留言表示，「埋在底下的廢棄物移走，排水就正常了」、「感覺排水超好，各地的球場真的要來新竹學習」、「下這麼大居然沒積水」、「現在看起來整個重做好像真的是正確的」。

市府表示，此次降雨屬短時間、高強度對流性降雨，雨量已超過現行排水系統設計容量，市府第一時間啟動防汛應變機制，抽水站、水門及大型抽水機全力運轉，並投入24小時監控及抽排作業。截至下午，多數積水已逐步消退，市府將持續巡查及復原，全力維護市民生命財產安全。

市府說明，截至下午3時52分，除太原地下道及關新東路與關東路口等少數地點仍有積水持續抽排外，其餘多數積淹水區域已明顯消退。市府將持續掌握天候變化，加強巡查排水設施及抽排作業，並視降雨情形滾動調整防汛應變措施，全力降低豪雨對市民生活的影響，保障市民生命財產安全。

新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads
新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads

新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads
新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，引發熱議。圖／取自Threads

新竹棒球場

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