快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨2水牛受困竹北豆子埔溪 傍晚救起公牛…5.7萬人線上觀看

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市豆子埔今溪水位暴漲，2頭放養水牛受困湍急溪流中，畫面曝光引發網友憂心。圖／取自臉書社團竹北人有事嗎
新竹縣竹北市豆子埔今溪水位暴漲，2頭放養水牛受困湍急溪流中，畫面曝光引發網友憂心。圖／取自臉書社團竹北人有事嗎

新竹縣竹北市豆子埔今溪水位暴漲，2頭放養水牛受困湍急溪流中，畫面曝光引發網友憂心。新竹縣動物保護防疫所及熱心人士出動吊車救援，耗時約3小時，傍晚5時許成功救起其中1頭約300公斤重的公水牛，另1頭則驅趕至較高河床暫時安置，預計明天再展開救援。

豆子埔溪因豪雨變成滾滾黃泥水，2頭水牛受困溪流中央，幾乎滅頂，僅露出頭部及牛角，隨著急流載浮載沉，有網友路過見狀立即拍攝影片請求救援，驚險畫面吸引逾5.7萬人觀看，也有民眾將照片貼到新竹縣長楊文科臉書留言，呼籲縣府盡速救援。

驚險畫面曝光後，不少人留言表示，「後面那隻感覺快不行了」、「水流太大，再不救就會被淹沒」、「飼主太不負責了，養牛卻沒管好」，隨著雨勢逐漸趨緩，也有許多民眾特地前往豆子埔溪旁圍觀救援過程，現場聚集不少人關心救牛進度。

新竹縣動保所獲報後，會同新竹縣流浪動物珍愛協會、新竹縣水上救生協會及熱心人士趕赴現場，並有熱心吊車加入救援。由於河床水流湍急、救援困難，歷經約3小時作業，於下午5時許成功吊起其中1頭約300公斤重的成年公水牛，現場圍觀民眾看到第一頭水牛順利吊掛上岸時，眾人也終於鬆了一口氣。

新竹縣動保所表示，另一頭水牛已被引導至河床地勢較高、水流較緩的位置，目前狀況穩定，也持續有吃草，考量天色昏暗及安全因素，將於明天再進行吊掛救援。

動保所指出，經了解，2頭水牛原由飼主父親長期放養於豆子埔溪河床，父親約5、6年前過世後，由兒子接手照顧，牛隻也持續放養至今。

針對外界質疑飼養方式是否違法，動保所表示，將依動物保護法第5條調查飼主是否未提供動物適當、安全的飼養環境，若查證屬實，將依法裁罰；至於此次救援所動員的吊車及相關設備費用，後續將再統計，如屬民間自發協助，則不一定向飼主追償。

新竹縣 竹北 豪雨 水牛

延伸閱讀

竹北豪雨淹蓮華巷…逾20戶受困、多車拋錨 消防橡皮艇救援

影／竹北豪雨淹街！轎車誤闖積水受困 消防橡皮艇救援脫困

竹北豪雨釀意外！49歲女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

豪雨轟炸高雄路竹永華路慘淹 17歲少年受困汪洋

相關新聞

豪雨狂炸新竹棒球場未積水掀熱議 網友大讚排水超好

新竹市今天24小時累積雨量達328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高，不過整建中的新竹市立棒球場未見積水，網友拍攝影片分享，只見場地排水順暢，貼文曝光後引發熱議，不少網友留言肯定排水改善，也有人將成果歸功於市府整建工程。

豪雨2水牛受困竹北豆子埔溪 傍晚救起公牛 5.7萬人線上觀看

新竹縣竹北市豆子埔今溪水位暴漲，2頭放養水牛受困湍急溪流中，畫面曝光引發網友憂心。新竹縣動物保護防疫所及熱心人士出動吊車救援，耗時約3小時，傍晚5時許成功救起其中1頭約300公斤重的公水牛，另1頭則驅趕至較高河床暫時安置，預計明天再展開救援。

竹市豪雨176件災情 東區雨量231.5毫米破設站紀錄

新竹市今天降下豪大雨，24小時累積雨量328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高。短時間強降雨超過排水系統設計容量，全市多處道路、地下道積淹水，市府啟動防汛應變，截至下午多數積水已逐步消退。

苗栗市雨勢加劇 2026熱天暗晡親子共下搞水尞2場晚會延期舉辦

苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。

克服旱象 桃園茶農林誠忠獲拉拉山春季高山烏龍茶評鑑特等獎

桃園市復興區拉拉山高山茶以高海拔、終年雲霧繚繞及純淨環境聞名，是北台灣重要特色茶產區。由桃園市政府輔導、復興區農會主辦的「拉拉山春季高山烏龍茶評鑑分級比賽」今日於復興青年活動中心舉行頒獎典禮，今年共有38點茶樣參賽，由茶農林誠忠脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。

影／竹北豪雨淹街！轎車誤闖積水受困　消防橡皮艇救援脫困

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情況，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深一度達30公分，目前已陸續消退。其中，蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。