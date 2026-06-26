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豪雨2水牛受困竹北豆子埔溪 傍晚救起公牛…5.7萬人線上觀看
新竹縣竹北市豆子埔今溪水位暴漲，2頭放養水牛受困湍急溪流中，畫面曝光引發網友憂心。新竹縣動物保護防疫所及熱心人士出動吊車救援，耗時約3小時，傍晚5時許成功救起其中1頭約300公斤重的公水牛，另1頭則驅趕至較高河床暫時安置，預計明天再展開救援。
豆子埔溪因豪雨變成滾滾黃泥水，2頭水牛受困溪流中央，幾乎滅頂，僅露出頭部及牛角，隨著急流載浮載沉，有網友路過見狀立即拍攝影片請求救援，驚險畫面吸引逾5.7萬人觀看，也有民眾將照片貼到新竹縣長楊文科臉書留言，呼籲縣府盡速救援。
驚險畫面曝光後，不少人留言表示，「後面那隻感覺快不行了」、「水流太大，再不救就會被淹沒」、「飼主太不負責了，養牛卻沒管好」，隨著雨勢逐漸趨緩，也有許多民眾特地前往豆子埔溪旁圍觀救援過程，現場聚集不少人關心救牛進度。
新竹縣動保所獲報後，會同新竹縣流浪動物珍愛協會、新竹縣水上救生協會及熱心人士趕赴現場，並有熱心吊車加入救援。由於河床水流湍急、救援困難，歷經約3小時作業，於下午5時許成功吊起其中1頭約300公斤重的成年公水牛，現場圍觀民眾看到第一頭水牛順利吊掛上岸時，眾人也終於鬆了一口氣。
新竹縣動保所表示，另一頭水牛已被引導至河床地勢較高、水流較緩的位置，目前狀況穩定，也持續有吃草，考量天色昏暗及安全因素，將於明天再進行吊掛救援。
動保所指出，經了解，2頭水牛原由飼主父親長期放養於豆子埔溪河床，父親約5、6年前過世後，由兒子接手照顧，牛隻也持續放養至今。
針對外界質疑飼養方式是否違法，動保所表示，將依動物保護法第5條調查飼主是否未提供動物適當、安全的飼養環境，若查證屬實，將依法裁罰；至於此次救援所動員的吊車及相關設備費用，後續將再統計，如屬民間自發協助，則不一定向飼主追償。
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