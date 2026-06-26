聽新聞
0:00 / 0:00
快搶！石門楓半馬12月6日登場 即起開放報名
「2026石門水庫楓半馬」邁入第11屆，今年將於12月6日登場，桃園市長張善政今宣布活動開始受理報名，名額有限，有興趣的民眾手腳要快。
桃園市政府今在市府1樓大廳舉辦記者會，由市長張善政預告「2026桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動時間。張善政表示，12月初正值石門水庫楓葉漸紅、氣候宜人的季節，也是最適合路跑的時節，賽道沿途景色優美，兼具自然景觀與挑戰性，深受跑友喜愛，去年吸引超過六千人報名，名額幾乎秒殺。
張善政指出，今年賽事規畫21公里半程馬拉松、10公里路跑、5公里休閒組及身心障礙組等多元組別，適合不同年齡及跑步經驗的民眾共同參與。市府也邀請日本神戶市及千葉縣等國際友人共襄盛舉，持續透過運動深化國際交流，展現桃園推動運動城市及國際交流的成果。
體育局表示，本屆賽事持續結合「運動×觀光」品牌特色，補給站將提供原住民烤山豬、蘿蔔糕、卡哩卡哩及月光餅等桃園在地美食，完賽餐點則推出特色米苔目，讓跑者在挑戰自我的同時，也能品嚐地方風味。另外，主會場還有親子趣味運動遊樂場與光動反應遊戲等多元活動，適合全家大小共同參與，相關報名資訊可至「伊貝特報名網站」（https://reurl.cc/O6dGpR）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。