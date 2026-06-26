快搶！石門楓半馬12月6日登場 即起開放報名

「2026石門水庫楓半馬」邁入第11屆，今年將於12月6日登場，桃園市長張善政今宣布活動開始受理報名，名額有限，有興趣的民眾手腳要快。

桃園市政府今在市府1樓大廳舉辦記者會，由市長張善政預告「2026桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動時間。張善政表示，12月初正值石門水庫楓葉漸紅、氣候宜人的季節，也是最適合路跑的時節，賽道沿途景色優美，兼具自然景觀與挑戰性，深受跑友喜愛，去年吸引超過六千人報名，名額幾乎秒殺。

張善政指出，今年賽事規畫21公里半程馬拉松、10公里路跑、5公里休閒組及身心障礙組等多元組別，適合不同年齡及跑步經驗的民眾共同參與。市府也邀請日本神戶市及千葉縣等國際友人共襄盛舉，持續透過運動深化國際交流，展現桃園推動運動城市及國際交流的成果。

體育局表示，本屆賽事持續結合「運動×觀光」品牌特色，補給站將提供原住民烤山豬、蘿蔔糕、卡哩卡哩及月光餅等桃園在地美食，完賽餐點則推出特色米苔目，讓跑者在挑戰自我的同時，也能品嚐地方風味。另外，主會場還有親子趣味運動遊樂場與光動反應遊戲等多元活動，適合全家大小共同參與，相關報名資訊可至「伊貝特報名網站」（https://reurl.cc/O6dGpR）查詢。