快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市雨勢加劇 2026熱天暗晡親子共下搞水尞2場晚會延期舉辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。

苗栗市公所指出，市公所原訂今天下午5點至晚間9點在縣府廣場及市民廣場噴水池周邊安排舞台表演、親水互動體驗、特色市集，還有熱鬧有趣的兒童創意走秀競賽，但受雨勢影響，今晚活動取消，6月28日下午3點至晚間9點的活動也一併延期。

兩場活動將延至7月3日（周五）下午5點至9點、7月4日（周六）下午3點至晚間9點，詳細節目內容及時間可能有所調整，將另行通告。造成不便之處，請鄉親見諒。

市公所表示，今年暑期市民廣場噴水池開放戲水時間至8月31日止，每天下午4點至晚間8點提供市民親子消暑休閒空間（戲水區每周一例行設備保養及清洗蓄水池，暫停開放），歡迎大家在開放時段一起來共度歡樂夏日時光，也提醒大家珍惜水資源，並隨手將垃圾帶走，環保愛地球。

苗栗市 親子

延伸閱讀

影／苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動 今年首度推出攀樹體驗課程

中職／新莊富邦悍將對味全龍遇暴雨 保留比賽至28日再戰

授權各鄉鎮挨批不同調！楊文科致歉 宣布竹縣中午起停班停課

影／故宮南院水舞燈光秀登場 國寶文物化身光影躍上至善湖

相關新聞

苗栗市雨勢加劇 2026熱天暗晡親子共下搞水尞2場晚會延期舉辦

苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。

克服旱象 桃園茶農林誠忠獲拉拉山春季高山烏龍茶評鑑特等獎

桃園市復興區拉拉山高山茶以高海拔、終年雲霧繚繞及純淨環境聞名，是北台灣重要特色茶產區。由桃園市政府輔導、復興區農會主辦的「拉拉山春季高山烏龍茶評鑑分級比賽」今日於復興青年活動中心舉行頒獎典禮，今年共有38點茶樣參賽，由茶農林誠忠脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。

影／竹北豪雨淹街！轎車誤闖積水受困　消防橡皮艇救援脫困

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情況，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深一度達30公分，目前已陸續消退。其中，蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。

竹北豪雨淹蓮華巷 逾20戶受困、多車拋錨 消防橡皮艇救援

受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣今降下豪大雨，竹北市24小時累積雨量達327.5毫米。犁頭山溪暴漲淹沒蓮華巷，周邊逾20戶民宅一度受困。洪男因竹北市區塞車抄近路改走蓮華巷，不料溪水瞬間漫過路面，座車受困滾滾泥流中，最後由消防人員出動橡皮艇救出。

新竹縣豪雨造成1死亡1失聯

受豪雨影響，新竹縣今日傳出多起淹水災情，目前已知今天早上的水災，已造成竹北市1名女子受困後往生，新豐另名男子迄今下落不明。縣府表示，淹水逾50公分每戶最高補助2萬元。

竹北豪雨淹水！道路封閉、住家泡水 里長嘆：住30年從未這麼嚴重

受連日強降雨影響，新竹縣竹北市多處淹水，便利商店人員今天下午清理店內積水，恢復營業環境。其中東海里今天出現嚴重淹水災情，自清晨約7時起，里內多處道路迅速積水，多條巷道路段遭封閉，部分低窪地區積水，交通與救援行動受阻，讓東海里長胡瑞琴嘆「在地住了30年，從未發生過這麼嚴重的淹水。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。