苗栗市雨勢加劇 2026熱天暗晡親子共下搞水尞2場晚會延期舉辦

苗栗市公所暑期推出的「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原定今天傍晚5點起推出第一場晚會，但因苗栗市下午雨勢加劇，市公所宣布今晚（6月26日）和後天（6月28日）的兩場晚會將延期至下周五、六日舉辦。

苗栗市公所指出，市公所原訂今天下午5點至晚間9點在縣府廣場及市民廣場噴水池周邊安排舞台表演、親水互動體驗、特色市集，還有熱鬧有趣的兒童創意走秀競賽，但受雨勢影響，今晚活動取消，6月28日下午3點至晚間9點的活動也一併延期。

兩場活動將延至7月3日（周五）下午5點至9點、7月4日（周六）下午3點至晚間9點，詳細節目內容及時間可能有所調整，將另行通告。造成不便之處，請鄉親見諒。

市公所表示，今年暑期市民廣場噴水池開放戲水時間至8月31日止，每天下午4點至晚間8點提供市民親子消暑休閒空間（戲水區每周一例行設備保養及清洗蓄水池，暫停開放），歡迎大家在開放時段一起來共度歡樂夏日時光，也提醒大家珍惜水資源，並隨手將垃圾帶走，環保愛地球。