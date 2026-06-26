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苗北滑板玩家福音 竹南極限運動場啟用

中央社／ 苗栗縣26日電

苗縣府與竹南鎮公所合作，利用國道3號橋下打造「竹南極限運動場」今天揭牌啟用，是苗北地區唯一極限運動專業場地，提供滑板玩家及選手一處免於日曬雨淋練習場域。

苗栗縣北部地區過去缺乏極限運動與滑板設計等練習場地，地方民代與苗栗縣滑板協會積極催生，苗栗縣政府與竹南鎮公所攜手合作，向交通部爭取利用竹南鎮國道3號橋下往龍鳳漁港方向空間，以總經費新台幣2000萬元打造「竹南極限運動場」，其中縣府補助1000萬元，由公所發包施工，自去年10月開工、今年4月完工。

苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興與多名民代今天共同為竹南極限運動場揭牌啟用，苗栗縣滑板協會理事長陳俊安也帶領團隊使用新場地，展現高超滑板技巧。

鍾東錦表示，竹南、頭份地區有許多小朋友及年輕人喜愛滑輪、滑板等運動，在他擔任議長時期，民進黨議員陳光軒便提議在苗北地區增設極限運動場，當時議會多名議員曾一起視察通霄極限運動館，之後在前縣長徐耀昌任內完成了2座滑輪溜冰場。

鍾東錦說，這次利用國道橋下空間打造極限運動場，能讓喜好極限運動玩家們免於日曬、不怕雨天，都能盡情玩樂、好好運動。

不過，受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，不時有較大雨勢，部分場地因橋下滲水而濕答答，鍾東錦請團隊研議處理方法，同時也提醒使用者注意安全並共同維護場地整潔乾淨。

苗栗縣 鍾東錦 運動

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