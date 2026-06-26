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「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

克服旱象 桃園茶農林誠忠獲拉拉山春季高山烏龍茶評鑑特等獎

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
「拉拉山春季高山烏龍茶評鑑分級比賽」今日於復興青年活動中心舉行頒獎典禮，今年共有38點茶樣參賽，由茶農林誠忠（右）脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。圖／桃園市農業局提供
「拉拉山春季高山烏龍茶評鑑分級比賽」今日於復興青年活動中心舉行頒獎典禮，今年共有38點茶樣參賽，由茶農林誠忠（右）脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。圖／桃園市農業局提供

桃園市復興區拉拉山高山茶以高海拔、終年雲霧繚繞及純淨環境聞名，是北台灣重要特色茶產區。由桃園市政府輔導、復興區農會主辦的「拉拉山春季高山烏龍茶評鑑分級比賽」今日於復興青年活動中心舉行頒獎典禮，今年共有38點茶樣參賽，由茶農林誠忠脫穎而出，榮獲特等獎殊榮。

農業局長陳冠義表示，復興區是桃園市海拔最高的地區，茶葉產業發展已有20多年歷史，主要分布於上巴陵、光華、新興部落及三光里等地，栽種面積約40公頃，年產量約12萬台斤。拉拉山高山烏龍茶以手工採摘嫩葉製成，茶湯金黃透亮、口感濃醇回甘，深受消費者喜愛。

復興區農會總幹事高理忠表示，獲得特等獎的林誠忠長年投入茶葉栽培與製作，從茶園管理到製茶工序皆秉持精益求精精神。今年春茶生產期間受到旱災及降雨不足影響，面臨氣候條件不佳考驗，仍成功製作出香氣細緻、滋味醇厚且層次豐富的高山烏龍茶，獲得評審一致肯定。

特等獎得主林誠忠說，在拉拉山種茶不容易，需要用堅持跟努力灌溉；而拉拉山土質保水性強，受東北季風影響水氣足，加上神木群的檜木香氣也間接影響拉拉山茶葉品質，獨具特色。

農業局長陳冠義說明，本次評鑑由茶改場專家依據茶葉外觀、水色、香氣及滋味等項目進行綜合評分，選出特等獎1名、頭等獎3名及金質獎、優質獎等獎項。所有得獎茶品均採分級包裝制度，透過層層把關，讓消費者買得安心、喝得放心，也進一步提升拉拉山高山茶品牌價值。

活動現場並安排茶改場專家介紹臺灣特色茶風味輪，以及專業茶師進行茶席展演；此外，復興區農會理事長曾鴻姿也親自推廣今年首度推出拉拉山烏龍茶及紅茶冷泡茶產品，完整保留烏龍茶特有的水蜜桃果香及紅茶甘甜風味，並於小烏來宇內溪溫泉區小農互動市集展開為期1個月的試飲與展售活動。

桃園 拉拉山 茶葉

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