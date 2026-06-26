桃園敬老愛心卡每月800點用不完 民代盼開放超商購物

桃園市敬老愛心卡每月800點，可搭乘大眾交通工具與折抵運動場館門票，用不完無法累計到下個月，民代見雙北相繼擴大使用範圍且可累積點數，今呼籲桃市府趕快跟進；桃園市社會局表示，有觀摩其他縣市做法，但涉及市政預算，尚需討論研議。

敬老愛心卡每月提供資格符合民眾800點，可用於台鐵、機捷、桃園市區公車、計程車等大眾運輸工具及國民運動中心入場折抵，一點一元，今年繼元旦調高台鐵補助車資及開放YouBike2.0E電輔車租借，但當月未用完即歸零重置，民眾覺得可惜，也抱怨使用項目過於侷限。

無黨籍桃園市議員于北辰調查，桃園敬老愛心卡發行超過41萬張，實際開卡使用39.2萬張，每月能把800點用完的人只有1.3%，能用到500點的人也只有8.1%，他已在上個會期提案建議市府擴大使用範圍，但遲遲無下文，還陸續被雙北超車，應設法趕上。

桃園市議會無黨聯盟今天開記者會，黨團總召段樹文與議員李家興、于北辰、謝美英、蘇偉恩、許更生、張秀菊和劉勝全等人都呼籲市府重視長者福利，具體建議敬老愛心卡每月開放400點可用於購買民生物資與營養品，並將點數每月歸零機制改為半年歸零一次，提升長者使用自由度。

「我們絕對不是想要省錢，民眾能夠用完最好！」張善政曾在議會表示，其他縣市能在醫院使用，那是在市立醫院，桃園沒有市立醫院，如果要跟診所串接，會是一項大工程。市府希望敬老愛心卡800點能夠發揮政策引導作與雪中送炭效果，市府已在研議如何照顧就醫長者的營養狀況，等政策成熟就會公布。

社會局今表示，相關規畫仍在討論中，其他縣市的做法也有在觀摩學習，但因涉及市政預算，還需討論研議。