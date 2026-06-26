豪雨不停！竹市公車部分停駛 YouBike、GoShare暫停營運

受豪大雨影響，新竹市今天中午12時起停班停課，市府同步調整公共運輸措施。交通處表示，下午起部分市區公車路線停駛，幸福小黃、YouBike及共享機車也陸續暫停營運，公有路外停車場收費維持正常，提醒民眾出門前先確認最新交通資訊。

新竹市交通處表示，下午2時起市區公車綠線、182路、先導公車、71至73路、81路、83路及50至53路停駛，其餘路線維持正常營運。

市區公車班次資訊可洽新竹客運（03-5268599）、科技之星（71至73、81、83路，03-5316632）、金牌客運（50至53路，03-5538686）、國光客運（182線、先導公車，03-5246205）、苗栗客運（綠線，03-5328251）查詢。

幸福小黃香村線、浸水線將於下午2時30分起停駛，民眾可洽台灣大車隊（03-6672468）查詢相關資訊。

交通處表示，新竹轉運站各國道客運是否發車，仍依各客運業者公告為準，建議民眾出門前先行確認是否發車。

相關洽詢電話包括新竹轉運站（03-5249470）、國光客運（03-5249470）、新竹客運（03-5259599）、三重客運（02-25560905、02-77335888分機3208）、台中客運（04-22250910、04-27065675）、豪泰客運（03-5619227、02-25598067）、亞聯客運（03-5400708）及日豪客運（02-29753868）。

交通處補充，YouBike公共自行車自下午2時起暫停營運，共享機車GoShare自中午12時起停止服務，恢復營運時間將於APP及官方粉絲專頁公告。如有相關問題，YouBike可洽微笑單車新竹服務中心（03-6590022），GoShare可洽客服專線（02-77430695）詢問。

此外，公有路外停車場收費作業維持正常，交通處提醒民眾豪雨期間留意路況，非必要避免外出，並隨時掌握最新交通資訊。