快訊

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

三鶯線通車小確幸來了！6月30日起「免費搭乘」2個月

影／豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒。圖／取自社群新竹人新竹事
今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒。圖／取自社群新竹人新竹事

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今天持續降下豪大雨，東區時雨量超過45毫米，24小時累積雨量已突破207毫米，多處道路積淹水。今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒，驚險瞬間全被後方車輛行車紀錄器拍下。

據民眾提供影片，今天上午新竹市東區持續降下暴雨，光復路一帶因排水不及嚴重積水。光復中學前一處上坡路段，大量雨水沿坡道往下宣洩，形成湍急水流，一名機車騎士行經時疑因重心不穩，連人帶車遭水流沖倒滑行，一旁還有公車及自小客車經過，騎士一度露出驚慌神情，畫面相當驚險。

新竹市消防局表示，目前未接獲該名騎士送醫救護案件。

新竹市長高虹安強調，面對突如其來的嚴峻雨勢，市府團隊在第一時間已全力動員投入應變。因應今日午後仍有持續降雨的可能，請市民朋友待在室內安全處所，盡量減少非必要的出門。若發現任何即時災情，請立即撥打119通報，市府各局處及消防同仁將持續嚴陣以待，全力守護市民生命財產安全。

新竹

延伸閱讀

考量新竹縣災情嚴重 新竹市政府宣布下午停班課

影／豪雨炸台南！雷電整夜不停 多處積淹水 民眾驚：雨下得如末日

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

影／豪大雨殺蛇溪水快滿出來！屏東民眾哀號「半個屏東泡在水裡」

相關新聞

影／桃園藝文特區驚見天坑！汙水管爆管路塌冒水 警管制搶修午後通車

桃園市桃園區經國路、莊敬路口今晨驚見路面凹陷，不斷有水湧出，桃園警分局巡邏發現，立即封鎖管制、疏導車流，通報市府搶修；桃園市水務局初步研判，汙水管線轉折處壓力過大，導致人孔抬升受損，路面塌陷，預計今午完成修復並恢復通車。

影／豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今天持續降下豪大雨，東區時雨量超過45毫米，24小時累積雨量已突破207毫米，多處道路積淹水。今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒，驚險瞬間全被後方車輛行車紀錄器拍下。

大雨惹禍！桃園重要道路驚見大坑 張善政取消行程勘災

桃園近日豪雨不斷，各地陸續傳出積淹水情事，雖未釀嚴重災情，但桃園、中壢相繼傳出重要道路柏油路面毀損，影響人車通行安全，市長張善政今天上午也臨時取消行程前往勘災，呼籲民眾外出注意安全。

米克拉攪局！沙雕作品抗雨有撇步 通霄沙雕藝術節7月4日如期登場

受米克拉颱風影響，全台各地有強降雨災情傳出，苗栗縣原定7月4日登場的通霄沙雕藝術節，沙雕作品正如火如荼趕工中，不斷雨勢，現場藝術家創作歇停，但策展單位表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，不影響沙雕作品呈現，請大家拭目以待。

授權各鄉鎮挨批不同調！楊文科致歉 宣布竹縣中午起停班停課

新竹縣今天清晨受豪雨襲擊，多處道路積淹水，縣府上午先授權各鄉鎮市公所依災情自行決定是否停班停課，引發各地宣布時間不一、標準不同，遭不少民眾批評「不同調」。隨著雨勢持續、災情擴大，新竹縣長楊文科今中午宣布，全縣今天中午12時起停止上班、停止上課。

影／桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道啟動第6次操作 加速排砂

受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。本次為阿姆坪防淤隧道啟用以來第6次操作，估計可將近期抽放至沖淤池及下游河道約25萬立方公尺泥砂排出，以發揮該設施延長水庫使用壽命效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。