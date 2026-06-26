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大雨惹禍！桃園重要道路驚見大坑 張善政取消行程勘災

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市中壢區環中東路、普忠路口上午驚見大坑洞，養工處緊急修復。圖／桃園市養工處提供
桃園市中壢區環中東路、普忠路口上午驚見大坑洞，養工處緊急修復。圖／桃園市養工處提供

桃園近日豪雨不斷，各地陸續傳出積淹水情事，雖未釀嚴重災情，但桃園、中壢相繼傳出重要道路柏油路面毀損，影響人車通行安全，市長張善政今天上午也臨時取消行程前往勘災，呼籲民眾外出注意安全。

桃園市經國路、莊敬路口今天上午柏油路面莫名龜裂隆起，由於正值通勤尖峰，影響往來人車嚴重，加上國道1號林口B出口連環車禍的車流回堵，不少要去台北上班的民眾反映通勤時間比往多一倍。此外，桃園區富國路與中壢區環中東路、普忠路口也都傳出類似災情，相繼由桃園市水務局與養工處修復。

張善政今天上午原定出席體育局石門瘋半馬記者會，活動臨時改到下午，他則到水務局水情中心掌握全市降雨與水情，並前往桃園區經國路口勘災。

張善政臉書指出，經國路口災情初步研判是上游排水量瞬間增加，下游水壓升高，造成局部路面受損及溢流，已要求相關單位開挖檢視管線與路基結構，全力搶修確保道路安全，另尋覓適合地點加裝洩壓設施，降低事故重演機率。

張善政表示，水務局已開設水災強化三級應變中心，各局處及各區公所持續待命，隨時掌握各地狀況、即時應變處置。

水務局預計下午2時前修復桃園區經國路口坑洞；養工處則處理中壢區環中東路、普忠路口災情。養工處表示，坑洞挖掘深度超過1公尺，仍找不到肇因，由於災情未過大，將先回填路面以維人車通行，另觀察問題是否復發。

桃園市長張善政（左2）上午取消既定行程，改到應變中心掌握水情與前往現場勘災。圖／翻攝自張善政臉書
桃園市長張善政（左2）上午取消既定行程，改到應變中心掌握水情與前往現場勘災。圖／翻攝自張善政臉書

張善政 桃園 中壢

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