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米克拉攪局！沙雕作品抗雨有撇步 通霄沙雕藝術節7月4日如期登場
受米克拉颱風影響，全台各地有強降雨災情傳出，苗栗縣原定7月4日登場的通霄沙雕藝術節，沙雕作品正如火如荼趕工中，不斷雨勢，現場藝術家創作歇停，但策展單位表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，不影響沙雕作品呈現，請大家拭目以待。
縣府文化觀光局自2024年起在通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，結合沙雕作品、假日市集及體驗活動，連續2年獲得好評，去年更吸引逾50萬人次遊客造訪，為苗栗縣夏季限定版觀光盛事。
沙雕系列活動即將於7月4日正式開幕，受米克拉颱風影響，苗栗地區昨晚起雨勢漸強，策展總監陳坤田表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，去年活動展出前也面臨颱風考驗，但也都安然度過，相信這次也不會影響沙雕作品呈現。
陳坤田表示，今年活動邁入第3年，將於7月4日至9月6日登場，為期65天，邀請澳洲、荷蘭、義大利、韓國、日本等10個國家的沙雕藝術家共襄盛舉，請大家拭目以待；且今年展場也增設友善步道，讓行動不便的輪椅族也能近距離欣賞沙雕之美。
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