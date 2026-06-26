快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

米克拉攪局！沙雕作品抗雨有撇步 通霄沙雕藝術節7月4日如期登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄沙雕藝術節將於7月4日登場，現場藝術家正加緊沙雕創作，受雨勢影響，部分工作也暫時歇停。圖／民眾提供
通霄沙雕藝術節將於7月4日登場，現場藝術家正加緊沙雕創作，受雨勢影響，部分工作也暫時歇停。圖／民眾提供

米克拉颱風影響，全台各地有強降雨災情傳出，苗栗縣原定7月4日登場的通霄沙雕藝術節，沙雕作品正如火如荼趕工中，不斷雨勢，現場藝術家創作歇停，但策展單位表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，不影響沙雕作品呈現，請大家拭目以待。

縣府文化觀光局自2024年起在通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，結合沙雕作品、假日市集及體驗活動，連續2年獲得好評，去年更吸引逾50萬人次遊客造訪，為苗栗縣夏季限定版觀光盛事。

沙雕系列活動即將於7月4日正式開幕，受米克拉颱風影響，苗栗地區昨晚起雨勢漸強，策展總監陳坤田表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，去年活動展出前也面臨颱風考驗，但也都安然度過，相信這次也不會影響沙雕作品呈現。

陳坤田表示，今年活動邁入第3年，將於7月4日至9月6日登場，為期65天，邀請澳洲、荷蘭、義大利、韓國、日本等10個國家的沙雕藝術家共襄盛舉，請大家拭目以待；且今年展場也增設友善步道，讓行動不便的輪椅族也能近距離欣賞沙雕之美。

沙雕 米克拉 苗栗

延伸閱讀

苗栗通霄浴場「2026沙雕藝術節」7月4日起登場 交通疏導措施出爐

暑假就是要玩水！ 沙灘排球、帆船賽通霄海水浴場好熱鬧

雙颱共舞！ 粉專：米克拉與無花果颱風距離持續拉近

米克拉颱風帶來豪雨 勞動部提醒雇主：加強工作安全

相關新聞

豪雨不停！竹市公車部分停駛 YouBike、GoShare暫停營運

受豪大雨影響，新竹市今天中午12時起停班停課，市府同步調整公共運輸措施。交通處表示，下午起部分市區公車路線停駛，幸福小黃、YouBike及共享機車也陸續暫停營運，公有路外停車場收費維持正常，提醒民眾出門前先確認最新交通資訊。

影／桃園藝文特區驚見天坑！汙水管爆管路塌冒水 警管制搶修午後通車

桃園市桃園區經國路、莊敬路口今晨驚見路面凹陷，不斷有水湧出，桃園警分局巡邏發現，立即封鎖管制、疏導車流，通報市府搶修；桃園市水務局初步研判，汙水管線轉折處壓力過大，導致人孔抬升受損，路面塌陷，預計今午完成修復並恢復通車。

影／豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今天持續降下豪大雨，東區時雨量超過45毫米，24小時累積雨量已突破207毫米，多處道路積淹水。今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒，驚險瞬間全被後方車輛行車紀錄器拍下。

大雨惹禍！桃園重要道路驚見大坑 張善政取消行程勘災

桃園近日豪雨不斷，各地陸續傳出積淹水情事，雖未釀嚴重災情，但桃園、中壢相繼傳出重要道路柏油路面毀損，影響人車通行安全，市長張善政今天上午也臨時取消行程前往勘災，呼籲民眾外出注意安全。

米克拉攪局！沙雕作品抗雨有撇步 通霄沙雕藝術節7月4日如期登場

受米克拉颱風影響，全台各地有強降雨災情傳出，苗栗縣原定7月4日登場的通霄沙雕藝術節，沙雕作品正如火如荼趕工中，不斷雨勢，現場藝術家創作歇停，但策展單位表示，通霄海水浴場沙灘擁有台灣最優質的沙質，吸水黏著力強，只要加上環保膠就能達到完美的保護，不影響沙雕作品呈現，請大家拭目以待。

授權各鄉鎮挨批不同調！楊文科致歉 宣布竹縣中午起停班停課

新竹縣今天清晨受豪雨襲擊，多處道路積淹水，縣府上午先授權各鄉鎮市公所依災情自行決定是否停班停課，引發各地宣布時間不一、標準不同，遭不少民眾批評「不同調」。隨著雨勢持續、災情擴大，新竹縣長楊文科今中午宣布，全縣今天中午12時起停止上班、停止上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。