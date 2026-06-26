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授權各鄉鎮挨批不同調！楊文科致歉 宣布竹縣中午起停班停課

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹市多處出現積水情形，其中光復路多路段積水。圖／市議員劉彥伶提供
新竹市多處出現積水情形，其中光復路多路段積水。圖／市議員劉彥伶提供

新竹縣今天清晨受豪雨襲擊，多處道路積淹水，縣府上午先授權各鄉鎮市公所依災情自行決定是否停班停課，引發各地宣布時間不一、標準不同，遭不少民眾批評「不同調」。隨著雨勢持續、災情擴大，新竹縣長楊文科今中午宣布，全縣今天中午12時起停止上班、停止上課。

新竹縣政府上午授權各鄉鎮市公所依實際災情自行決定是否停班停課，但各地宣布時間不一，引發民眾不滿。民眾抱怨，上午已送小孩上學後，從竹北一路塞車至科學園區耗時近2小時，如今中午又面臨停班停課、需再從園區返家接小孩，直言「早上塞、下午也塞」，交通安排相當混亂、相當不便。也有民眾不滿，停班課資訊都要緊盯鄉鎮市公所的臉書，沒有辦法統一發布，一收到就要緊急去接小孩，資訊相當的混亂。

楊文科對此致歉表示，新竹縣今天上午短時間降下龐大雨量，雨勢又急又猛，竹北、湖口、新豐、新埔等地陸續出現道路積淹水、交通受阻等情形，對於豪雨造成鄉親生活不便與驚嚇，他表達最深歉意。

楊文科指出，縣府昨晚8時起即開設災害應變中心，全力戒備，但這波短延時強降雨遠超過排水系統負荷，造成縣內多處積淹水。縣府已整合消防局、警察局、工務處、環保局、水利單位及各鄉鎮市公所，全力投入抽水、道路管制、排除障礙及災情巡查等應變工作，並持續調度人力與機具投入搶災。

楊文科表示，考量雨勢仍持續、災情不斷增加，決定宣布今天中午12時起全縣停止上班、停止上課；新竹市也同步宣布下午停班停課，共同因應此次強降雨對大新竹地區造成的影響。

楊文科表示，停班停課是為降低民眾外出、通勤及通學風險，縣府也將把更多人力投入救災、搶修及災後復原工作，全力協助受災地區儘速恢復正常。

楊文科提醒，目前雨勢仍未完全趨緩，民眾應避免前往低窪積水地區、河川及山區邊坡，如有災情或需要協助，可撥打119或向所在地公所通報，縣府團隊將持續投入救災與復原，將災害影響降到最低。

新竹縣長楊文科宣布下午停班課。圖／取自楊文科臉書
新竹縣長楊文科宣布下午停班課。圖／取自楊文科臉書

新竹縣竹北高鐵特區興海街拉封鎖線禁止車輛進入。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北高鐵特區興海街拉封鎖線禁止車輛進入。圖／新竹縣消防局提供

新竹市多處出現積水情形，其中光復路多路段積水。圖／市議員劉彥伶提供
新竹市多處出現積水情形，其中光復路多路段積水。圖／市議員劉彥伶提供

新竹縣湖口鄉出現積水災情，已宣布今天中午12時起停止上班、停止上課。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉出現積水災情，已宣布今天中午12時起停止上班、停止上課。圖／湖口鄉公所提供

新竹縣竹北高鐵特區興海街拉封鎖線禁止車輛進入。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣竹北高鐵特區興海街拉封鎖線禁止車輛進入。圖／新竹縣消防局提供

楊文科 停班停課 淹水

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