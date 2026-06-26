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影／桃園石門水庫阿姆坪防淤隧道啟動第6次操作 加速排砂

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。圖／北水分署提供
受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。圖／北水分署提供

受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。本次為阿姆坪防淤隧道啟用以來第6次操作，估計可將近期抽放至沖淤池及下游河道約25萬立方公尺泥砂排出，以發揮該設施延長水庫使用壽命效益。

因應米克拉颱風環流帶來降雨，石門水庫於6月26日8時水位為244.96公尺，蓄水量2.05億立方公尺，蓄水率99.8%。水庫已依水情變化進行防洪調節放水中，將持續透過滾動式操作降低颱風降雨可能造成的水位壓力，確保水庫安全。

北水分署說明，本次防淤隧道操作期間，因放水沖淤將造成下游河川水位變化，部分河段水流速度及流量會增加，北水分署呼籲民眾，切勿進入河道、溪床或於河岸從事戲水、垂釣及其他活動，並請隨時留意相關警戒資訊，以維護生命安全。

另，北水分署將持續密切掌握颱風動態、降雨情勢及水庫水情變化，適時調整水庫操作策略，兼顧防洪安全、供水穩定及水庫永續利用。

受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。圖／北水分署提供
受米克拉颱風及鋒面環流影響，石門水庫集水區近期有明顯降雨，為有效降低水庫淤積影響，北區水資源分署於6月26日上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業。圖／北水分署提供

石門水庫

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