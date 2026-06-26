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大雨攪局！桃園周末3場大型戶外表演確定延期

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影

近日豪雨不斷，2026桃園閩南文化節原本明後兩天要在陽光劇場舉辦「日出‧千塘」傳統技藝匯演與明華園歌仔戲「劉全進瓜」，文化局今拍板活動延期，演出時間另行公布；紙風車劇團原定明天晚上在桃園市龍潭運動公園演出「寶莉回家」戲碼，目前也傳天候因素延期消息。

桃園閩南文化節今年因雨攪局，系列活動檔次大亂，藝閣踩街原定延期，後因雨勢間歇緊急復辦，而辦桌活動因在戶外舉行，受大雨影響，確定延到7月，今天再傳明後兩天在陽光劇場的大型戶外表演也延期。

「日出‧千塘」是為今年閩南文化節全新編排戲碼，邀請到剛在國際選秀節目大放異彩的即將成真火舞團擔綱，與國立體育大學舞龍隊、宋坤傳藝、神創藝術、普琈門樂團等團隊合作，準備帶給民眾火舞、武術與特技的視覺饗宴；「劉全進瓜」則是講述唐朝秀才因懷才不遇借酒澆愁，最終鑄下大錯，後來為尋回妻子展開奇幻旅程。

桃園市文化局表示，閩南文化節表演活動因近日雨勢不斷，可能對舞台表演者安全造成威脅，也會影響民眾欣賞表演時的感受，已決定延期，因為需要跟表演團隊敲檔期，之後演出的時間尚未確定。

紙風車「寶莉回家」以神話故事出發，講述颱風如何形成、結構在南北半球有何差異，並將颱風擬人化，介紹熱帶低氣壓、輕颱、中颱與強颱對環境可能造成何種威脅與幫助，一年多來已在全台各地演出不下十場，寓教於樂戲碼深受親子喜愛。

桃園市青年發展協會去年邀請紙風車到平鎮演出首場「寶莉回家」，今年再度邀請劇團到龍潭運動公園表演，但受雨勢影響，目前確定延期，演出時間將另行公告。

紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影

紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影

紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影
紙風車劇團原訂明晚在龍潭運動公園演出「寶莉回家」劇碼，因雨勢不斷，確定延期。記者陳俊智／攝影

桃園 明華園 紙風車 文化局

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