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石門水庫放水沖淤 估可排出25萬立方公尺泥砂

中央社／ 桃園26日電

受颱風米克拉外圍環流及鋒面影響，桃園石門水庫集水區有明顯降雨，北水分署今天上午啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業，估計可將近期抽放至沖淤池及下游河道約25萬立方公尺泥砂排出。

經濟部水利署北區水資源分署今天表示，為有效降低水庫淤積影響，上午8時啟動阿姆坪防淤隧道放水沖淤作業，本次為阿姆坪防淤隧道啟用以來第6次操作，估計可排出25萬立方公尺泥砂，延長水庫使用壽命效益。

北水分署表示，颱風米克拉環流帶來降雨，石門水庫截至今天上午8時水位為244.96公尺、蓄水量2.05億立方公尺、蓄水率99.8%；水庫已依水情變化進行防洪調節放水中，將持續透過滾動式操作降低颱風降雨可能造成之水位壓力，確保水庫安全。

北水分署表示，本次防淤隧道操作期間，因放水沖淤將造成下游河川水位變化，部分河段水流速度及流量會增加，呼籲民眾切勿進入河道、溪床或於河岸從事戲水、垂釣及其他活動，並請隨時留意相關警戒資訊。

石門水庫

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