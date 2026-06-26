石門水庫放水沖淤 估可排出25萬立方公尺泥砂

苗栗縣政府原訂明天6月27日（周六）晚間在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦的「星空栗險記 共下FUN影趣」夏夜星空電影院，因受天候不穩及降雨影響，縣府考量活動品質及參與民眾安全，今天宣布延期辦理。

2026-06-26 10:23