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大雨炸裂富國路二段 張桂綿急通報籲用路人改道

桃園電子報／ 桃園電子報

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受大雨影響，桃園市蘆竹區富國路二段650至660號前，傳出路面龜裂隆起情形。圖：市議員張桂棉提供

受大雨影響，桃園市蘆竹區富國路二段650至660號前，今（26）日傳出路面龜裂隆起情形，桃園往蘆竹方向車道共有2處受損，恐影響行車安全。桃園市議員張桂綿接獲民眾通報後，立即通知相關單位到場處理，目前現場已圍設警示設施，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，必要時可提前改道。

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受大雨影響，桃園市蘆竹區富國路二段650至660號前，傳出路面龜裂隆起情形。圖：市議員張桂棉提供

張桂綿指出，民眾反映富國路二段650至660號路段，疑因近日雨勢導致地下雨水壓力升高，進而造成道路表面龜裂、隆起，若汽機車未及時察覺，恐有擦撞、摔車或車輛受損風險。她接獲通報後，第一時間聯繫相關單位到場了解，並要求先行設置警示，避免事故擴大。

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受大雨影響，桃園市蘆竹區富國路二段650至660號前，傳出路面龜裂隆起情形。圖：市議員張桂棉提供

張桂綿表示，目前現場已先以交通錐及警示設施提醒來車注意，後續將由工程人員到場勘查受損原因及修復方式。不過，由於現場仍受天候影響，修復作業可能需視雨勢趨緩及施工安全條件再行安排。她也要求相關單位派出維安或交通疏導人員到場協助，引導車流通行，降低用路風險。

中央氣象署今日發布豪雨特報，受颱風外圍水氣、鋒面接近及西南風影響，全台多地易有短延時強降雨，桃園市也有局部大雨或豪雨發生機率。過去富國路二段附近也曾在豪雨期間發生柏油隆起破損情形，顯示強降雨期間道路排水及路面安全仍需持續關注。

張桂綿提醒，民眾需行經富國路二段650至660號一帶，應提高警覺、放慢車速，並注意現場交通錐與警示標誌；若非必要，也可考慮提前改道，避免因路面突起或積水影響行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大雨炸裂富國路二段 張桂綿急通報籲用路人改道

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