豪雨癱瘓竹科、新竹工業區通勤 多處地下道淹水封閉 駕駛哀號塞爆

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹地區今天持續降豪大雨，新竹縣多處傳出積淹水災情，一早上班大塞車。其中，竹北市通往新竹科學園區的重要幹道東科路地下道，以及新豐鄉通往湖口工業區的大同地下道、湖口鄉山葉路地下道，都因積水嚴重封閉，影響上班尖峰車流。

新豐山崎國小通往新竹工業區的大同地下道，今天清晨6點多積水快速上升，最深一度達成人腰部高度，地下道幾乎遭積水淹沒，車輛無法通行，相關單位立即封閉道路，避免民眾誤闖發生危險。

此外，湖口鄉山葉路地下道今天因積水過深緊急封閉，相關人員到場警戒並提醒民眾改道，新埔、芎林鄉也多處淹水。竹北市方面，前往新竹科學園區的重要道路東科路地下道，同樣因豪雨造成積水而封路，不少上班族須改道通行，造成周邊道路車流回堵。

不少駕駛一早出門，卻接連遇到地下道封閉、道路積水及車流回堵，68快速道路也大塞車，指出「原本10多分鐘的路程，現在要多花快半小時」，也有人無奈表示，上班尖峰遇上豪雨，「一路塞車、一直繞路」。

受到持續降雨影響，各地低窪路段仍有積淹水風險，相關單位持續監控水情，並呼籲民眾避免進入地下道及易積水路段，行經封閉路段務必配合交通管制，以確保行車安全。

新豐山崎國小通往新竹工業區大同地下道，早上六點多積水已經到成人腰部。圖／新豐鄉公所提供

湖口山葉路地下道早上六點多積水封閉。圖／竹縣消防局提供