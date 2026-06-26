禁廚餘養豬倒數 桃推補助因應

中央明年將全面禁止廚餘養豬，桃市府率全國之先推動商用廚餘處理設備補助，預計七月上路，政策鎖定廚餘產量大的大型餐飲及團膳業者，補助購置設計處理量達一百公斤以上的商用廚餘處理設備。團膳工會建議以小型學校導入商用廚餘機為主，分流廚餘去化。

目前桃園機關、社區、家戶及學校等來源的廚餘，統一收運至桃園生質能中心，透過密閉式厭氧系統發酵、轉化沼氣發電。環保局指出，去年全桃園家戶廚餘處理量達四點八萬公噸，創造二一○三萬度綠電，相當於五千餘家戶一年用電量；廚餘再利用率為六都之冠，獲環境部評選六都組特優。

明年禁廚餘養豬新制上路，目前流向豬隻飼料的餐廳廚餘屆時將回流至清運與處理體系，勢必提升業者處理壓力。市府為減輕業者負擔並推動源頭減量，規畫補助大型餐飲及團膳業者購置廚餘處理設備，除可減少清運成本，也能避免油脂流入排水系統，處理後廚餘可轉化為有機質材料再利用。

桃園市團膳公會理事長邱承浩說，符合團膳業需求的商用廚餘機體積大、耗材多，單台動輒一百多萬元，且須耗費數小時運作才能消化當日廚餘。他直言，一百公斤的補助門檻只夠偏遠地區小型學校，市區一千人以上學校每天廚餘量可達兩千公斤，「一天根本處理不來。」

邱承浩建議，偏遠地區、山區及海線學校可改以商用廚餘機在地處理，市區學校與大型團膳則送桃園生質能中心統一去化，分流處理才能有效消化每天產出的廚餘量。