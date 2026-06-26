豪宅線緊箍咒 竹科工程師換屋難

在央行信用管制與房貸條件趨嚴影響下，新竹房市明顯降溫進入盤整期，新竹縣、市預售屋市場去年交易量跌幅逾七成。竹科一名工程師原欲以三房換四房，卻因總價踩到四千萬元「豪宅線」門檻，貸款成數剩三成且無寬限期而止步，成為換屋族資金受限的縮影。

新竹市與新竹縣預售屋去年買賣申報數分別為四八一件、一一三一件，與前年相比跌幅達七成七、七成九。新竹市地政處長何憲棋觀察，民眾購屋決策趨向保守，區域房市回歸自住與長期置產基本面，不過最新一季平均議價率已有上升，房地產市場呈現量縮但價微幅上漲趨勢。

竹科一名蕭姓工程師去年原計畫將家中三房舊屋換成四房大坪數，卻發現受限於豪宅總價門檻，房貸只剩三成，且沒有寬限期，無奈放棄換房。

房仲業者分析，新竹房市交易急凍與貸款政策高度相關，新竹豪宅門檻落在總價四千萬元，一旦總價踩線，貸款成數降至三成，即使成交價落在三千八百萬、三千九百萬元區間，只要銀行估價仍高於四千萬，仍可能被視為豪宅，導致貸款條件趨嚴，讓換屋族面臨更大資金壓力。

住商機構企研室執行總監徐佳馨說，竹科族群具備公司分紅與投資配息等額外收入，讓其購屋更具選擇權。當市場出現風吹草動，這群精打細算的買方往往先縮手觀望，不再高檔追價。自住購屋族也因新竹房價與周邊縣市落差擴大，開始轉向桃園、苗栗，甚至考量保值性與醫療需求布局雙北。

展望下半年及明年房市，徐佳馨認為，新竹房市基本面仍穩，購買力與產業結構以科技題材為主，關鍵仍在是否有新的重大公共建設或議題，市場也將更回歸價值與理性選擇。