聽新聞
0:00 / 0:00
梅雨加米克拉環流雨量豐沛 桃園石門水庫近滿水位調節放水
受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，中央氣象署持續發布豪大雨警示。桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量，約每秒400個CMS。
北水分署表示，此次受鋒面影響，入庫流量約2、300個CMS，水庫必須留有空間置洪，所以啟動調節性放水，差不多每秒400個CMS。
針對石門水庫近期的蓄水量變化，北水分署說明，日前6月7日開始下梅雨，陸續為水庫增加入流量，一直都在高檔，原本水庫水位大約在60%左右，從6月7日到最近，水位一直在提升，從6成成長至9成，對石門水庫的水量挹注非常明顯，這次的颱風帶來的鋒面系統，降雨範圍包含石門水庫，所以繼續拉高水量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。