快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨加米克拉環流雨量豐沛 桃園石門水庫近滿水位調節放水

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量。圖／翻攝桃園市政府石門水庫即時影像
桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量。圖／翻攝桃園市政府石門水庫即時影像

受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，中央氣象署持續發布豪大雨警示。桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量，約每秒400個CMS。

北水分署表示，此次受鋒面影響，入庫流量約2、300個CMS，水庫必須留有空間置洪，所以啟動調節性放水，差不多每秒400個CMS。

針對石門水庫近期的蓄水量變化，北水分署說明，日前6月7日開始下梅雨，陸續為水庫增加入流量，一直都在高檔，原本水庫水位大約在60%左右，從6月7日到最近，水位一直在提升，從6成成長至9成，對石門水庫的水量挹注非常明顯，這次的颱風帶來的鋒面系統，降雨範圍包含石門水庫，所以繼續拉高水量。

桃園石門水庫水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量。圖／翻攝桃園市政府石門水庫即時影像
桃園石門水庫水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量。圖／翻攝桃園市政府石門水庫即時影像

水利署 石門水庫

延伸閱讀

大雷雨狂炸灌飽 南化水庫中午起調節性放水

氣象署啟動豪雨作業 6縣市山區雨量達停班課標準

水庫蓄水竟能破100%？內行網友揭密 地底「水源捷運」護台供水

北部明日雨更大！ 6縣市山區達停班課標準

相關新聞

梅雨加米克拉環流雨量豐沛 桃園石門水庫近滿水位調節放水

受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，中央氣象署持續發布豪大雨警示。桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量，約每秒400個CMS。

桃鐵地下化施工尖峰期將至 張善政促鐵道局落實配套降衝擊

桃園鐵路地下化工程交通維持計畫審查啟動。桃市府今天舉行6月道路交通安全會報，聽取交通部鐵道局專案報告。市長張善政表示，鐵路地下化工程期程長、施工介面多，市府與鐵道局須持續整合交通維持計畫，兼顧工程推進、用路安全及市民日常通行需求，務必將施工期間的交通衝擊降至最低。

影／苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動 今年首度推出攀樹體驗課程

苗栗市公所上午在同心公園舉辦今年兒童及青少年暑期成長營「森呼吸・共下尞」啟動儀式，邀地方人士及建功國小學童參與，率先體驗今年特別規畫的「攀樹」課程，盼透過客語文化與自然體驗課程結合，引導兒童及青少年走出教室、親近土地，在探索自然的過程中學習成長，打造兼具教育意義與趣味性的暑期活動，相關課程今天中午起開放網路報名。

通霄浴場「2026沙雕藝術節」7月4日起登場 交通疏導措施出爐

夏日限定版！苗栗縣政府文化觀光局主辦的通霄海水浴場「2026沙雕藝術節」即將於7月4日起登場，為期65天，除展出大型沙雕藝術作品外，另有海洋音樂季、特色市集及各項精彩表演活動，預期將再吸引大量遊客前往參觀，轄區警方也祭出交通疏導措施，呼籲民眾配合，提升用路品質。

議員關切氣爆基層負擔　竹市消防局：外勤已回歸、專注第一線救災

新竹市東區高翠路便當店9日凌晨發生氣爆，造成2死2傷。時代力量黨團總召林彥甫表示，近期收到基層消防員陳情，被分派到高翠路氣爆現場，擔任受災戶與裝修公會間的第三方協調人員，然而在現場除了拍照、全程跟著技師看估價外，並無須消防專業的任務，且本身無工程背景，根本無法居中協調。

2027禁廚餘養豬倒數 桃園7月起補助大型餐廳、團膳購廚餘機

中央2027年將全面禁止廚餘養豬，桃市府將率全國之先推動「商用」廚餘處理設備補助，預計7月上路。計畫鎖定廚餘產量大的大型餐飲及團膳業者，盼透過補助設備對廚餘進行粉碎研磨、油水分離、脫水乾燥及生物分解，從源頭降低廚餘體積與重量，減輕後端清運與處理壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。