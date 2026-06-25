梅雨加米克拉環流雨量豐沛 桃園石門水庫近滿水位調節放水

受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，中央氣象署持續發布豪大雨警示。桃園石門水庫今晚水量達到接近滿庫，水利署北水分署指出，已經啟動調節性放水，晚上19時起增加排洪隧道的排水量，約每秒400個CMS。

北水分署表示，此次受鋒面影響，入庫流量約2、300個CMS，水庫必須留有空間置洪，所以啟動調節性放水，差不多每秒400個CMS。

針對石門水庫近期的蓄水量變化，北水分署說明，日前6月7日開始下梅雨，陸續為水庫增加入流量，一直都在高檔，原本水庫水位大約在60%左右，從6月7日到最近，水位一直在提升，從6成成長至9成，對石門水庫的水量挹注非常明顯，這次的颱風帶來的鋒面系統，降雨範圍包含石門水庫，所以繼續拉高水量。