桃鐵地下化施工尖峰期將至 張善政促鐵道局落實配套降衝擊

桃園鐵路地下化工程交通維持計畫審查啟動。桃市府今天舉行6月道路交通安全會報，聽取交通部鐵道局專案報告。市長張善政表示，鐵路地下化工程期程長、施工介面多，市府與鐵道局須持續整合交通維持計畫，兼顧工程推進、用路安全及市民日常通行需求，務必將施工期間的交通衝擊降至最低。

張善政提到，鐵路地下化工程涉及淺挖覆蓋、臨時軌切換、覆工板架設、平交道恢復通行、結構開挖及隧道結構施築等階段，各階段對周邊道路、人車動線及橫交設施都有影響，相關單位應提前盤點交通瓶頸，秉持「先規畫、先告知、先改善」原則，強化改道導引、義交配置、號誌調整及民眾宣導。

張善政也指出，施工軌道切換可能導致台鐵列車降速慢行，連帶拉長平交道柵欄放下時間。鐵道局作為工程統籌窗口，應將台鐵列車降速時程納入整體計畫，提前提報市府交通局審查，以利及早研擬配套措施。

副市長王明鉅表示，隨工程持續推進，2027年至2028年可能進入施工高度重疊的尖峰期，列車慢行造成的平交道停等時間增加，恐引發周邊道路連鎖壅塞；交通局審查交維計畫時，評估範圍不應僅限實體施工周邊，須將列車慢行及外圍道路影響一併納入，同時應深化與鐵道局橫向溝通，提前進行交通模擬並建立預警通報機制，讓警察局及義交能於重點時段提前部署疏導。

鐵道局說明，本次交維規畫已針對建國東路平交道、普仁里平交道，以及普忠路、民族路、林森路地下道等橫交設施進行檢討，將依施工條件採半封閉、封閉或替代道路通行等方式辦理，並配合施工期程錯開安排，避免相鄰替代道路同時受影響。

鐵道局表示，部分地下道工程將透過車道縮減、動線改道、施工前導引、即時資訊發布及定期檢討等措施，維持區域交通運作，後續將配合提送完整交通維持計畫，減輕施工期間對市民通行的衝擊。