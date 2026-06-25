超商空地臨停遭罰警稱是騎樓 議員籲竹市府宣導

民進黨新竹市議員劉彥伶說，有民眾車輛臨停在某超商外空地遭警方開罰，警稱該處屬於騎樓，呼籲市府應加強宣導並要求店家不要劃設格線，避免民眾誤停受罰。

有民眾在臉書（Facebook）社團「新竹爆料公社」發文，指有警察在光復路對停放在某超商外的汽車、機車開單，經詢問原因是該處屬於「騎樓」禁停車，發文一出引發網友熱烈討論。

轄區員警指出，經函詢新竹市政府，該建築物前方為「無遮簷人行空間（騎樓）」，屬禁止臨時停車處所，依法不得違規停放車輛。

劉彥伶向中央社記者表示，該處外觀如同一般空地，店家可能不清楚法規，一般民眾更是不懂，結果不小心違規停放車輛被開單，確實會讓人感到莫名其妙。

劉彥伶說，建議市府應主動介入協助處理此類爭議，若該處空間依法可以增設臨時停車格，應主動輔導業者依規定申請；若地目確實不行申請停車格，也應請店家做好宣導且不要劃設格線，避免民眾誤停而受罰。

新竹市政府透過文字表示，該便利商店外空地、民眾停車的位置，屬於道路用地範圍，會再向店家輔導禁止劃設車格，避免民眾誤停。