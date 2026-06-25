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生質能中心搭配智慧監管 桃園廚餘考核奪全國特優

中央社／ 桃園25日電

行政院拍板明年起全面禁止廚餘養豬。桃園市政府推動「廚餘全回收」，打造整合型生質能中心並透過AIoT智慧監管，獲環境部廚餘回收再利用績效評鑑計畫中全國六都組「特優獎」肯定。

桃園市政府海岸及資源循環工程處長林立昌表示，桃園生質能中心是全國首座複合式資源循環設施，兼具生熟廚餘處理能力，在非洲豬瘟防疫期間，以平均每天70公噸量能消化廚餘，並透過其他多元設施投入，將整體廚餘再利用率提升至77%，為六都之冠。

林立昌表示，透過逐步提升處理量能，整體量能現已提升至每日100公噸，此外，桃市推動「廚餘全回收」，將家戶、社區及學校產出的廚餘，統一收運至生質能中心，透過密閉式厭氧系統發酵、高效轉化沼氣發電，整體處理量能充足且去化無虞，再利用率高達95%。

桃園市政府環保局表示，桃園廚餘去化具備「高能源化、高肥料化、低焚化、零掩埋」的核心優勢，去年全桃園家戶廚餘處理量達4萬8862公噸，不僅每年幫地球減碳2847萬公斤，更成功創造出2103萬度綠能電力，相當於5000餘家戶1年的用電量，同時將廚餘轉化為肥料再利用。

環保局表示，因積極因應非洲豬瘟疫情並推動科技監管，在今年環境部「114年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收再利用績效評鑑計畫」全國六都組中，榮獲最高榮譽「特優獎」肯定，並於昨天完成受獎。

桃園 生質能中心 廚餘

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