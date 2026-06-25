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苗栗通霄浴場「2026沙雕藝術節」7月4日起登場 交通疏導措施出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄漁港旁的台61線橋下空間，也將規劃為臨時停車場。圖／警方提供
通霄漁港旁的台61線橋下空間，也將規劃為臨時停車場。圖／警方提供

夏日限定版！苗栗縣政府文化觀光局主辦的通霄海水浴場「2026沙雕藝術節」即將於7月4日起登場，為期65天，除展出大型沙雕藝術作品外，另有海洋音樂季、特色市集及各項精彩表演活動，預期將再吸引大量遊客前往參觀，轄區警方也祭出交通疏導措施，呼籲民眾配合，提升用路品質。

連年舉辦的沙雕藝術節引爆夏日觀光人潮，為因應活動期間龐大的人流車潮，通霄警分局已配合縣府多次會勘協調，妥善規劃交通疏導措施，並運用警力維護活動秩序。尤其，假日期間重點時段為保持交通動線順暢，警方將於台61線匝道出口及活動會場周邊中山路、中正路等重要道路部署警力，並結合協勤民力，加強交通指揮疏導與車流管制。

在停車資訊方面，原有通霄海水浴場園區內約可停放350輛汽車，另於會場周邊有收費停車場、台61線橋下停車場、台電北工處停車場及通霄電廠周邊未劃設紅線路段等停車空間，約計700格停車位。今年度為進一步紓解停車需求，縣府特別新增台鐵公園預定地（第二停車場）約450格停車位，提供遊客停放車輛，大幅提升整體停車容量。

通霄分局表示，如活動期間出現交通壅塞情形，將啟動交通疏導腹案，引導進場車輛由通霄火車站方向進入，沿海濱路直行，通過平交道後右轉進入台鐵公園預定地（第二停車場）停放；離場車輛則優先引導至台61線西濱快速道路離開，或沿台61線橋下漁港路直行至通灣里地下道，左轉接台一線環市路再左轉接苗128線往國道通霄交流道行駛，以有效分散車流維持交通順暢，提升民眾用路品質。

停車場 沙雕

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