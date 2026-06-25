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議員關切氣爆基層負擔　竹市消防局：外勤已回歸、專注第一線救災

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
時代力量黨團總召林彥甫表示，近期收到基層消防員陳情，被分派到高翠路氣爆現場，擔任受災戶與裝修公會間的第三方協調人員，然而在現場除了拍照、全程跟著技師看估價外，並無須消防專業的任務。圖／林彥甫提供
時代力量黨團總召林彥甫表示，近期收到基層消防員陳情，被分派到高翠路氣爆現場，擔任受災戶與裝修公會間的第三方協調人員，然而在現場除了拍照、全程跟著技師看估價外，並無須消防專業的任務。圖／林彥甫提供

新竹市東區高翠路便當店9日凌晨發生氣爆，造成2死2傷。時代力量黨團總召林彥甫表示，近期收到基層消防員陳情，被分派到高翠路氣爆現場，擔任受災戶與裝修公會間的第三方協調人員，然而在現場除了拍照、全程跟著技師看估價外，並無須消防專業的任務，且本身無工程背景，根本無法居中協調。

新竹市消防局表示，依災害防救法，爆炸災害屬消防局權責，因應這次高翠路氣爆災情，市府相關單位包含民政處、社會處、養護工程處、環保局、工務處、都市發展處及東區區公所等單位均即時動員，投入災害搶救、慰問、安置及協助民眾復原作業，相關運作協調由消防局協助。

消防局說，為協助受災民眾盡速恢復生活，市府已啟動災害準備金代墊程序。有關受災戶受損鑑定作業，現由消防局辦理，為加速協助受災戶完成會勘，前期曾協調外勤人力支援3次會勘（每次約1至3小時，由1名消防局人員陪同技師，以利民眾辨識政府機關人員身分），其餘住戶會勘均由消防局承辦人員親自會同，並無議員所提消防分隊需每2至3天輪派陪同技師鑑定及拍照情形。後續仍由消防局承辦人員持續陪同技師辦理鑑定，外勤人員無須執行相關任務，以維持第一線救災人力，專注消防救災本務。

對此，時力黨團要求市府立即停止分派消防員擔任第三方協調人員，應改由都發處協助建築物鑑定，區公所、里幹事等進行協調，同時市府要給予人員相應的津貼，而非每每都是「功勞歸長官、苦差基層擔」。

議員蔡惠婷表示，消防是專業，不是服務業。在發生氣爆後的救人救災是消防職責，但災後卻還被派去擔任協調人員，並記錄處理進度，與消防專業完全無關，被派到現場的消防員，整個白天耗在現場陪同與拍照，分隊大概兩三天就要輪一次。平常各分隊已剩6至8人，還要跑救護跟臨時的救火，若長期精神體力耗在跟消防無關的業務上，遇到緊急出勤時，休息不足，更會造成消防員與民眾的危險。

議員廖子齊表示，市府全力投入高翠路氣爆的救災與安置值得肯定，但她質疑市府的人力調度。據了解，市府指派消防分隊人員擔任災戶與裝修公會的「第三方協調人員」。這樣的安排根本就是專業不對口，消防員專業在救災與火災調查，並非建物損害鑑定；更排擠救災本業，逐戶陪同長期佔用人力，新竹市消防量能本就吃緊，一旦同時發生災情將難以因應。

廖子齊說，市府應釐清角色分工，損害鑑定與估價的見證，應交由建築師、技師公會等專業第三方，避免市府球員兼裁判；行政協調與資源對接的統籌，則應由都發處主責，而非消防，把消防量能還給消防。

時代力量 新竹 環保局

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