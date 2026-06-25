2027禁廚餘養豬倒數 桃園7月起補助大型餐廳、團膳購廚餘機

中央2027年將全面禁止廚餘養豬，桃市府將率全國之先推動「商用」廚餘處理設備補助，預計7月上路。計畫鎖定廚餘產量大的大型餐飲及團膳業者，盼透過補助設備對廚餘進行粉碎研磨、油水分離、脫水乾燥及生物分解，從源頭降低廚餘體積與重量，減輕後端清運與處理壓力。

目前桃園機關、社區、家戶及學校等來源的廚餘，統一收運至桃園生質能中心，透過密閉式厭氧系統發酵、轉化沼氣發電；餐廳廚餘仍可餵豬，回歸事業單位自主處理。但2027年禁廚餘養豬新制上路後，原本流向豬隻飼料的餐廳廚餘將回流至清運與處理體系，業者壓力勢必上升。

海岸及資源循環工程處長林立昌表示，新制上路後，產量最大的餐飲業者首當其衝，市府為減輕業者負擔並推動源頭減量，規畫率全國之先補助大型餐飲及團膳業者購置商用廚餘處理設備。除可降低廚餘體積與重量、減少清運成本，也能避免油脂流入排水系統，減輕對水溝及河川的汙染；處理後廚餘並可轉化為有機質材料再利用，兼顧廢棄物減量、環境保護與資源循環。

除推動商用廚餘機補助，桃園生質能中心處理量能也持續提升。林立昌說，生質能中心兼具生熟廚餘處理能力，非洲豬瘟防疫期間，以平均每日70公噸量能消化全市廚餘；中心持續透過馴養作業，整體量能已提升至每日100公噸，築起廚餘去化與阻絕疫情雙重防線。

環保局表示，去年全桃園家戶廚餘處理量達4萬8862公噸，每年減碳2847萬公斤、創造2103萬度綠電，相當於5000餘家戶1年的用電量。這套廚餘處理體系於非洲豬瘟防疫期間透過多元設施投入，整體廚餘再利用率提升至77％、為六都之冠。

近日市府也獲環境部肯定，在「2025年度直轄市及縣（市）政府廚餘回收再利用績效評鑑計畫」中，於全國六都組獲評「特優獎」，昨日由環保局副局長呂明錡代表領獎。