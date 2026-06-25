楊玲宜促優化身障大樓軟硬體 竹市府：已排定修繕並納入116年度預算

新竹市議員楊玲宜月前去了解身障定點與臨托環境，包括位於竹蓮街的身障大樓與中央路的婦幼館，她發現，身障大樓缺乏基礎飲食保存與加熱設備、 盥洗室磁磚剝落也潛藏安全隱憂，認為身障福利大樓應是竹市無障礙環境的指標，軟硬體配套必須落實，呼籲相關單位重視。

市府社會處表示，針對身障大樓2樓男女廁磁磚剝落部分已安排廠商修復，預計今年7月2日完成施作。另目前大樓8樓已有配置冰箱、微波爐等設備，專供定點臨托服務單位使用。該大樓使用迄今已逾25年，市府針對大樓的整修工作採分年分樓層進行，後續將再規畫相關樓層的整修作業，並列入116年度預算，以提供更友善的使用環境。

楊玲宜說，她去婦幼館時，看見現場貼心準備的小型廚具與收銀機玩具，也忍不住蹲下來體驗一下孩子們平時辦家家酒的樂趣。看著這些可愛的教具，她心裡想著，每一個身心障礙兒童都是家長心中的寶貝，必須用加倍的溫暖與安全的環境，來守護他們純真的笑容。

​然而，在另一處身障大樓的現場，卻發現兩項直接影響特教生權益之硬體缺失，包括缺乏基礎飲食保存與加熱設備， 2樓臨托活動教室與8樓用餐區，現場皆無配置專用冰箱、微波爐或電鍋。許多身障者都需自備特製泥食或流質代餐，缺乏冰箱與加熱的電器恐損及照顧品質。

楊玲宜指出，另外，盥洗室磁磚剝落也潛藏安全隱憂， 2樓男女洗手間牆面出現大面積磁磚嚴重剝落、破損，對於行動不便或肢體控制不易的身障孩子來說，容易發生碰撞割傷的風險。

楊玲宜說，​身障福利大樓應是新竹市無障礙環境的指標，軟硬體配套必須落實。呼籲市府改善，保障身心障礙兒童的權益，她也會持續追蹤市府的改善進度，努力為孩子們拼湊出一個更安全、更幸福的受托空間。

楊玲宜說，身障大樓盥洗室磁磚剝落也潛藏安全隱憂， 2樓男女洗手間牆面出現大面積磁磚嚴重剝落、破損，對於行動不便或肢體控制不易的身障孩子來說，容易發生碰撞割傷的風險。圖／取自楊玲宜臉書