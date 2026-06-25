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竹北專責兒醫「1人顧107童」 林禹佑籲擴編、補助新生兒自費健檢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員林禹佑爭取增加兒童專責醫師量能，並研議補助新生兒基因自費健檢、強化嬰幼兒主動篩檢等。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員林禹佑爭取增加兒童專責醫師量能，並研議補助新生兒基因自費健檢、強化嬰幼兒主動篩檢等。記者黃羿馨／攝影

竹北市出生人口居新竹縣之冠，每名兒童專責醫師平均照顧約107名幼兒。縣議員林禹佑爭取增加兒童專責醫師量能，並研議補助新生兒基因自費健檢、強化嬰幼兒主動篩檢等。衛生局長殷東成表示，將評估補助可行性並持續擴充兒醫服務量能。

林禹佑指出，目前新竹縣共有38家醫療院所參與兒童專責醫師計畫，提供0至3歲嬰幼兒預防保健、預防接種、膽道閉鎖篩檢、追蹤轉介及居家訪視等服務，其中約3分之2集中在竹北市，共照顧7704名幼兒。

林禹佑表示，目前72名兒童專責醫師平均每人須照顧超過100名幼兒，不少熱門診所收案名額甚至提前額滿，顯示量能已趨於緊繃。隨著竹北人口持續成長，建議縣府與醫師公會研議增加專責醫師及參與院所數量，擴大服務量能，讓更多家庭受惠。

林禹佑也提到，目前6個月以下嬰兒健康檢查多屬健保給付項目，但許多家長仍會額外自費安排基因檢測、超音波結構異常檢查、聽損檢測、過敏體質評估及遺傳疾病帶因篩檢等項目，增加育兒負擔。建議縣府在財政條件許可下，針對部分重要自費檢查提供補助，減輕年輕家庭壓力。

殷東成表示，目前平均每名專責醫師約照顧107名幼兒，確實有再減輕負擔的空間。縣府希望將目前約6成的服務涵蓋率進一步提升至7成，未來將持續與診所協會、產後護理之家、托嬰中心、教育局、戶政事務所及鄉鎮市公所合作，完善出生資料建置與轉介機制，擴大服務量能。

至於新生兒健檢，殷東成說，中央已補助20多項先天性異常疾病篩檢，縣府也推動「守護寶貝健康－兒童發展篩檢計畫」，透過早期發現高風險幼兒，及早介入治療，把握黃金療育期。未來將持續與醫療團隊及醫事審議委員討論，評估針對現行公費篩檢未涵蓋、但具醫療必要性的自費項目規畫補助方案，發揮新竹縣高出生率特色。

林禹佑指出，相較六都，竹縣在嬰幼兒照護制度差距不大，但主動篩檢機制仍較不足，目前多仰賴家長或醫療院所發現問題後才進一步評估，希望未來能結合教育體系推動到校主動篩檢，及早發現發展遲緩或其他健康問題。

對此，殷東成表示，縣府將與教育局進一步討論可行性，朝主動到校篩檢方向努力，持續完善嬰幼兒健康照護網絡。

新竹縣共有38家醫療院所參與兒童專責醫師計畫，提供0至3歲嬰幼兒預防保健、預防接種、膽道閉鎖篩檢、追蹤轉介及居家訪視等服務。記者黃羿馨／攝影
新竹縣共有38家醫療院所參與兒童專責醫師計畫，提供0至3歲嬰幼兒預防保健、預防接種、膽道閉鎖篩檢、追蹤轉介及居家訪視等服務。記者黃羿馨／攝影

竹北 健檢 新生兒

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